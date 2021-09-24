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Genç bilim adamları, üretim hatalarını asgariye indiren proje geliştirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Mert Ali Özel ile Elektronik ve Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Çağatay Karademir, hazırladıkları proje ile TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe almaya hak kazandı.

Bilim ve Teknoloji 24.09.2021, 12:22
Genç bilim adamları, üretim hatalarını asgariye indiren proje geliştirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Mert Ali Özel ile Elektronik ve Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Çağatay Karademir, hazırladıkları proje ile TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe almaya hak kazandı.

TÜBİTAK, BUÜ’lü genç akademisyen ve mühendislik öğrencisinin görüntü işleme çözümleri ile endüstride meydana gelen üretim hatalarını gerçek zamanlı tespit eden projesine 1512 Programı çerçevesinde toplam 200 bin TL’lik destek verdi. Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Araş. Gör. Mert Ali Özel ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Çağatay Karademir’in birlikte geliştirdikleri “Hibrid Konum Kontrol Sistemleri” isimli proje desteklenmeye lâyık bulundu.

Aldıkları destek ile proje üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başladıklarını açıklayan Araş. Gör. Mert Ali Özel, projenin toplam 1 yıl süreceğini söyledi. Projeyi başarı ile tamamlayabilmek için ULUTEK Teknopark bünyesinde Oxodes Teknoloji isimli bir firma kurduklarını aktaran Özel, “Firmamızda proje üzerinde detaylı çalışmalar yürütebiliyoruz. Hazırladığımız proje sayesinde hibrit teknolojiler yardımıyla milimetrik hassasiyette konum tespitine dayalı kalite kontrol, ölçüm ve poka-yoke sistemleri geliştiriyoruz. En önemli proje teklifimiz, hataları gerçek zamanlı önleyerek firmaların zaman, maliyet, prestij ve kalite kayıplarının önlenmesidir. Şu ân projeyi geliştirmeye devam ediyoruz, 2-3 ay içerisinde satışı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte 6 adet buluş bildirimi yaptıklarını ve ticarileştirme faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Aynı zamanda Uludağ İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ‘Otomotivin Geleceği Yarışması’nda son 30 ekip arasına kaldıklarını söyleyen Mert Ali Özel, 18 Ekimde yapılacak finali heyecanla beklediklerini vurguladı.

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