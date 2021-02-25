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‘Gelişim Roket Takımı’ bu yıl da TEKNOFEST’te

TEKNOFEST 2021’e bu yıl da ‘Gelişim Roket Takımı’ ile katılacaklarını belirten Abdülkadir Gayretli, “Bu yıl kurulan takıma Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği Bölümlerinden bu işe ilgi duyan öğrencilerimiz de katıldı” diye konuştu.

Bilim ve Teknoloji 25.02.2021, 16:22
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‘Gelişim Roket Takımı’ bu yıl da TEKNOFEST’te

TEKNOFEST 2021’e bu yıl da ‘Gelişim Roket Takımı’ ile katılacaklarını belirten Abdülkadir Gayretli, “Bu yıl kurulan takıma Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği Bölümlerinden bu işe ilgi duyan öğrencilerimiz de katıldı” diye konuştu.

İlkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için 34 farklı kategoride düzenlenecek TEKNOFEST 2021 (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) Teknoloji Yarışmaları’na 28 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek. ‘Gelişim Roket Takımı’nın ilk yarışmaya 6 kişilik Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan bir ekiple katıldığını hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Genel puanlamada 570 takım arasından ilk 49 takım içerisinde yer alıp, atış yapma hakkı kazanan ekipler içerisine girdik. Atış alanında 5 etiketin 4’ü tamamlanmış alçak irtifadaki 34 takım arasından 13’üncü olma başarısını gösterdik” dedi.

“Sonuçlar başarılı”

2020 yılında çalışmaların genişletildiğini ve 3 farklı takım oluşturduklarını söyleyen Gayretli, “Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden öğrencilerin takımlara katılımlarıyla bin 500, 3 bin ve 10 bin metre farklı irtifa roket kategorilerinde 3 farklı takım ile yarışmaya katıldık. Bunlardan bin 500 metre irtifa takımımız olan “Kuzgun Roket Takımı” ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. 3 bin metre irtifa takımımız olan “Alaca Roket Takımı” Ön Tasarım Raporunda 313 takım arasından 18’inci oldu. Sadece bir önceki sene finale çıkan takım yarışmacılarının katılabildiği 10 bin metre irtifa “Pegasus Roket Takımı” ise 22 takım arasında 9’uncu oldu ve her üç takım da puanlamada gayet başarılı sonuçlar aldı” diye konuştu.

“Amacımız savunma sanayine mühendislik yetiştirmek”

2021 yılında ise Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği Bölümlerinden öğrencilerin de ‘Gelişim Roket Takımı’ içerisinde yer alacağını vurgulayan Gayretli, “Bu yıl Teknofest Roket yarışmasına 3 bin metre irtifa kategorisinde iki takım olarak katılacağız. Üniversite olarak çalışmalarımızla öncü, beyin göçünü tersine döndüren Türk savunma sanayisinin liderleri Aselsan ve Roketsan gibi kuruluşlarda istihdam edilebilecek ve bu kuruluşlarla birlikte projeler üretecek mühendisler yetiştirmeyi amaç ediniyoruz” dedi.
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