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Gelecek yüzyılın nesilleri dijital kimlikli vatandaşlar olacak

Dijital teknolojideki gelişmelerden dolayı sosyal medyada kimliksiz hesapların arttığını ifade eden İletişim Uzm. Cansu Coşan, “İnsanların dijital vatandaşlık yolunda bir an önce bilinçlenmeleri gerekiyor” diye vurguladı.

Bilim ve Teknoloji 12.01.2022, 10:10
Gelecek yüzyılın nesilleri dijital kimlikli vatandaşlar olacak

Dijital teknolojideki gelişmelerden dolayı sosyal medyada kimliksiz hesapların arttığını ifade eden İletişim Uzm. Cansu Coşan, “İnsanların dijital vatandaşlık yolunda bir an önce bilinçlenmeleri gerekiyor” diye vurguladı.

Bilgi teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak bugün yapılan birçok işlemde internet büyük rol alıyor. Günlük hayatta yapılan resmi işlemlerin yanı sıra eğitim, alışveriş, bankacılık, emlak ve iletişim gibi işlemlerin dijital ortamlarda gerçekleşmesi, dijital vatandaşlık kavramını da beraberinde getirdi. İçinde yaşanılan dijital kültür ve iletişim çağı, bu kavramın gelecekte daha çok duyulacağına dair ip uçları veriyor. Medya Okuryazarlığı Derneği kurucusu İletişim Uzmanı Cansu Coşan, “Küresel anlamda projeleri olan İnternet Society’nin Türkiye temsilciliğini yapan ISOC TR ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunarak, dijital vatandaşlık çerçevesinde yetişen nesillerde farkındalıklar oluşturuyoruz” dedi.

“Üçüncü elden edindiğiniz bilgilerin kaynağını teyit etmeden inanıyor musunuz”

“İnternet ortamında doğru bir medya okuryazarı olmak istiyorsak, kendimize şu soruları sormalıyız” diye söze başlayan Öğr. Gör. Coşan, “ Birincisi, haberleri sosyal medyadan mı takip ediyorsunuz? İkincisi, 3’üncü elden edindiğiniz bilgilerin kaynağını teyit etmeden mi inanıyorsunuz? Ve son olarak da ailenizin veya yakınlarınızın fotoğraflarını, onların izni olmadan sosyal medya uygulamalarında paylaşıyor musunuz? Bu soruların çoğuna ’hayır’ cevabını veriyorsanız; dijital medya okuryazarlığı konusunda ilerliyorsunuz demektir” diyerek, internet dünyasında ücretsiz bilgi veren her platforma itibar etmemeyi ve insanların dijital vatandaşlık yolunda bir an önce bilinçlenmeleri gerektiğini vurguladı.

“Gerçek dünya ile sanal dünya, sosyal medya sayesinde birbirine geçmiş durumda”

Dijital yaşam kültürünün pandemiyle birlikte evirilip ve toplum tarafından yoğun bir şekilde farkındalık kazanmaya başladığını ifade eden Uzm. Coşan, siber zorbalık adı altında birçok suç işlendiğini ifade ederek meseleyi şu sözlerle dile getirdi:

“Dijital dünyadaki en önemli problemlerden biri de insanların kimliksiz olarak sahte hesaplar açarak, nefret söyleminde bulunmalarıdır. Son zamanlar Türkiye’de sıkça görülen bu durum; yönetici kadrolarından, sivil topluma kadar tüm bireylerin dikkatini çekiyor. Artık gerçek dünya ile sanal dünya; sosyal medya sayesinde iç içe geçmiş durumdadır. Sokaklarda maskelerle yapılan hırsızlıklar, cinayetler veya tecavüzler, kimliksiz hesaplar altında ve siber teknolojide değişen isimleriyle boyut değiştirmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları beğenen veya yorum yapan anonim hesapların olduğunu görüyoruz. Kullanıcılar, bunları fark edip gerekli tedbirleri aldıkları takdirde hem teknik hem de psikolojik olarak siber zorbalıklardan kendilerini koruyabileceklerdir.”

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