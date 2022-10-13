Geleceğin yazılımcıları bu parktan çıkacak

Yerli ve Milli Yazılım Teknolojisi’ni geliştirecek donanıma sahip gençlerin yetişeceği Yazılım Park’ın tanıtımı gerçekleşti. Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Ülke için önemli teknolojik atılımları yapacak bireyler yetiştireceğiz; gençlerin içindeki ışığın farkındayız” dedi.

Gençlerin yazılım alanındaki gelişimini hedefleyen, yerli ve milli teknoloji vurgusuyla hayata geçirilen “Yazılım Park Projesi” için lansman programı düzenlendi. Maltepe Park Tesisleri’nde gerçekleşen törene, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Eski Milletvekili Recep Yıldırım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe teşkilat başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Törende konuşan Yüce, Maltepe Park Tesisleri’nde gençlerin yazılım ve bilişim alanında yenilikleri yakalaması, geleceğin en büyük teknolojilerini ve uygulamalarını geliştirmeleri için önemli bir adım attıklarını ifade etti. Yüce, şehrin üniversiteleriyle imzaladıkları Yazılım Park projesi çerçevesinde Yerli ve Milli Teknoloji hamlesini emin adımlarla sürdürecek, Türkiye’nin ve hatta dünyanın belki de yeni tanışacağı teknolojik ürünleri ortaya çıkaracak donanıma sahip bireylerin yetişeceği bir merkez oluşturmak istediklerini söyledi.

“Yazılım Park A.Ş.’yi de kuracağız”

Gençlerin ülkeyi ileri seviyelere taşıyacağını aktaran Yüce, “Cumhurbaşkanımızın gençlerimiz için talimatını verdiği 1 Milyon Genç Yazılımcı projesi hedefiyle hayata geçirdiğimiz Yazılım Park Projemiz teknoloji hızlı bir ivmeyle işleyecek, geliştirecektir. Bizler de çalışmalarımızı teknoloji ile entegre şekilde ilerleteceğiz. Geleceğimizin mimarı olacak gençlerimizin de teknolojik anlamda donanımlı bireyler olmaları ve şehrimiz, ülkemiz için teknolojik atılımları gerçekleştirmeleri üzere teknolojinin eseri olan yazılım ile tanıştırmanın gayreti içerisindeyiz. Yazılım Park A.Ş.’yi de kuracağız. Bu sayede şehrimize değer katacak, akıllı şehir uygulamalarını arttırarak yaşam kalitemizi bir üst noktaya daha taşıyacağız. Biz, sizlerin içindeki ışığın farkındayız. Yerli ve milli teknolojilerimizin gelişmesi sizlerin eseridir” dedi.

“Öğrencilerimizin nitelikli beceri kazanması adına son derece önemli bir çalışma”

Öğrencilerin nitelikli beceri kazanması adına önemli bir projeye imza atıldığını olduğunu aktaran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık ise, “Büyükşehir Belediyesi ile yeniden ortak projede buluştuğumuz için memnunuz. Teorik bilginin yetmediğini, uygulamalı bilgininde çok önemli olduğunu her defasında vurguluyoruz. Öğrencilerimizin nitelikli beceri kazanması adına son derece önemli bir çalışma için buradayız. İnşallah vatana millet hayırlı bir proje olur” dedi.