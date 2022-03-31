Geleceğin yazılımcıları Bilişim Vadisi’ni gezdi

Bağcılar Belediyesi’nin öncülüğünde ilçede okuyan yazılım bölümü öğrencileri, Türkiye’nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nin ziyaret etti. Yazılım Okulu’ndan Aircar’a (Uçan araba) kadar her yeri gezen teknoloji sevdalısı gençler, Bilişim Vadisi’ne hayran kaldı. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler, çok etkilendikleri bu bilim ailesine katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle liselerin yazılım bölümünde okuyan öğrenciler, Bilişim Vadisi’nin Gebze’de bulunan tesislerine götürüldü. Kahvaltının ardından seminer salonunda ağırlanan öğrencilere uzmanlar tarafından “Gelecek Burada” ve “Birlikte Başarabiliriz” mottosuyla Türkiye’nin teknolojik geleceğinin inşa edildiği mekandaki çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Aircar’a hayran kaldılar

Programın ardından gençler, öğretmensiz eğitimin verildiği, öğrencilerin kendi çabaları ve arkadaşlarıyla yaptıkları paylaşımla kendilerini yetiştirdiği, 400 bilgisayar kapasiteli yeni nesil kodlama okulu olan 42 Kocaeli Yazılım Okulu ziyaret edildi. Daha sonra ise sırasıyla Tasarım Kümelenme Merkezi, Kuluçka İşletme Merkezi ve laboratuvarlar gezildi. Öğrenciler, uçuş denemelerinde başarılı olan ve piyasaya çıkmak için gün sayan yerli uçan araba Aircar’ı yakından görme fırsatı buldu. Aircar’a hayran kalan gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Gezinin kendilerine çok şey kattığını söyleyen Berat Bolat, “Çok güzel bir yer. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik burada. Ülkemizin geleceği adına çok güzel çalışmalar yapılıyor” dedi. Bilişim Vadisi’nden etkilendiğini söyleyen Sultan Tan ise böyle bir yerin olmasının kendisini çok gururlandırdığını dile getirdi. Öğrenciler, kendileri için bu geziyi organize eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti.