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Geleceğin sporu HADO Espark’ta

Sanal gerçeklik desteğiyle birlikte 2019’dan bu yana Türkiye’de adını duyuran HADO, Espark’ta Eskişehirliler ile buluştu.

Bilim ve Teknoloji 10.04.2022, 09:48
Geleceğin sporu HADO Espark’ta

Sanal gerçeklik desteğiyle birlikte 2019’dan bu yana Türkiye’de adını duyuran HADO, Espark’ta Eskişehirliler ile buluştu.

İlk olarak 2016 yılında Japonya’da ortaya çıkan HADO, 2019 yılından beri Türkiye’de de aktif sporcular ile takip ediliyor. Birçok ilde tanıtılan HADO, Eskişehir’de Espark Alışveriş Merkezi’nin alt katında kurulan alanda misafirleri ağırladı. Ziyaretçiler hem 2021 yılında Avrupa Şampiyonluğu elde eden HADO Türkiye Milli Takımı sporcularıyla da tanıştı hem de sporu deneyerek tanıma fırsatı buldu. Espark Alışveriş Merkezi’nin alt katındaki alanda 9 Nisan ile 17 Nisan tarihleri arasında 13.00 ile 21.00 saatleri aralığında misafirleri ağırlayacak olan HADO sahası, renkli görüntülere de sahne oldu.

“Sene sonunda yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyoruz”

Milli takımın Avrupa Şampiyonası’nda namağlup şekilde şampiyon olduğunu belirten HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, “HADO, 2016 yılında Japonya’dan çıkmış olan ve dünya literatüründe ‘Teknospor’ kavramını ilk kez gerçekleştiren bir spor branşıdır. Mücadeleler 1’e 1, 2’ye 2 ve 3’e 3 şeklinde yapılabiliyor. Artırılmış gerçeklik gözlükleri takılarak oynanan, çok ciddi kondisyon ve konsantrasyon gerektiren bir spor branşıdır. Türkiye’de E-spor Federasyonu’nun altına konumlandırılmış durumda. Ancak dünya literatüründe Teknospor olarak geçiyor. 25 Eylül 2021’de Dünya’da ilk kez Türkiye’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 12 takım arasından milli takımımız namağlup şekilde şampiyon oldu. Şu ana kadar aldığımız en büyük başarımızdır. Sene sonunda yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“5G bağlantısıyla ilk uzaktan ve fiziksel sporu gerçekleştirdik”

Sanal gerçeklik desteğiyle yapılan sporun uzaktan bağlantı ile ilklere imza attığının da altını çizen Erdemir, “HADO, biraz daha farklı gelişmeye başladı. En son iki farklı alanda kurulan HADO sahaları arasında 5G bağlantısıyla ilk uzaktan ve fiziksel sporu gerçekleştirdik ve bunu artık gerçekleştirebiliyoruz. Bundan sonraki belki de Avrupa veya dünya şampiyonaları seyahat etmeksizin herkesin kendi bulunduğu sahadan katılımıyla yapılmış olacak. Günümüz dünyasında bu teknolojiler ve spor birbirine girmeye başladı. Giyilebilir teknolojiler, yapılabilir sporlar, Metaverse gibi kavramlar içimize girdi. Bundan sonraki süreçte HADO ve benzeri sporlar aktif bir şekilde yapılıyor olacak” dedi.

“HADO; basketbol, voleybol ve yakar top gibi oyunların üst versiyonu”

Günümüz sporlarına ve oyunlarına göre HADO’yu daha üst versiyon olarak adlandıran HADO Türkiye Milli Takımı sporcusu Erdem Erdemir, “Bu sporu herhangi bir şekilde şimdilerde var olan basketbol, voleybol ve yakar top gibi şeylerin üst versiyonu olarak görüyorum. Eskiden yakar top iki mahalle arasında plastik topla oynanırken, HADO üst versiyonu oluyor. Burada daha çok ateş topları ve kalkanlar var. Ben 13 yaşında bu spora başladığımda herkeste ‘Babası getirmiş, torpilli zaten’ gibi söylemler oluyordu. Öyle bir şey çok mümkün değil çünkü bu spora biz 30-40 kişi başladık ve elemeye gittik” dedi.

“Metaverse’ye girip oradaki ilk oyunlardan olmasını planlıyoruz”

HADO’nun Metaverse sistemindeki ilk oyunlardan birisi olması için çaba göstereceklerini ifade eden milli sporcu Taha Demir, “Geleceğe yönelik HADO’nun Metaverse’ye girip oradaki ilk oyunlardan olmasını planlıyoruz. HADO için yakar topun sanal hali diyebiliriz. Büyüklerimizin bildiği yakar topun sanal hali. Buradaki amatör modu fakat profesyonel modda topun büyüklüğünü, hızını, şarj dolum hızını ve kalkanı ayarlayabiliyoruz. Ülkemizi temsil etmekten takım olarak gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonasında HADO’yu norm sporlar arasına almak istiyoruz. Bir futbol kadar olması gibi hayallerimiz var” diye konuştu.

“HADO’yu ziyaretçilerimizle buluşturmak istedik”

Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi yetkilisi Ecem Kaderoğlu Özdağ, kurum olarak E-Spor’a verdikleri öneme değindi. Geleceğin sporu olarak adlandırılan HADO’yu Eskişehirliler ile tanıştırmak istediklerini belirten Ecem Kaderoğlu Ödağ, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Espark Alışveriş Merkezi olarak E-Spor’a çok büyük önem veriyoruz. Bu yüzden HADO’yu ziyaretçilerimizle buluşturmak istedik. 9 Nisan ile 17 Nisan tarihleri arasında 13.00 ile 21.00 saatleri aralığında katılım sağlayabilirler. Katılım koşullarımız var fakat tamamen ücretsiz bir etkinlik. Eskişehir halkını da HADO ile buluşturmak istedik. Çünkü çağımızın E-Spor’u aslında geleceğin sporu diyebiliriz.”

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