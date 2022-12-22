Geleceğin mühendisleri, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde yetişiyor

Niğde Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri eğitimleri Niğdeli gençler tarafından ilgi görüyor. Niğde DENEYAP Teknoloji Atölyesinde 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisi olmak üzere toplam 160 öğrenci eğitim görüyor.

Temel amacı; ülkenin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi itici gücünü meydana getirmek olan DENEYAP Projesi, gelecekte Türkiye’nin teknoloji gücüne katkı sağlayacak olan bilim insanlarını, araştırmacılarını ve girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor. Niğde’de 160 öğrencinin 11 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler verileceğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü açıklamasında şunları söyledi;

‘3 yıllık bu süreçte, hem temel teknolojileri hem özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde etmektedirler. Niğde DENEYAP Teknoloji Atölyesine öğrenci kabulü, iki aşamalı seçme süreci ile yapıldı. Sürecin ilk aşaması olan e-sınava bin 496 adayın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İkinci aşama olan uygulama sınavına 441 aday katılım sağlamıştır. Niğde DENEYAP Teknoloji Atölyemizde 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisi olmak üzere toplam 160 öğrenci eğitim almaya hak kazanmıştır. Niğde DENEYAP Teknoloji Atölyesinde 8 eğitmenimiz bulunmaktadır.’

3 yıl içerisinde çeşitli teknolojik eğitimler veriliyor

Açıklamasına devam eden Ötgünlü; "DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri’nin eğitim modeli; ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere girişimcilik başta olmak üzere eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazandırıyor. Eğitimlere katılan gençler; tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, mobil uygulama ve yapay zeka gibi 11 farklı alanda ücretsiz eğitimler alıyor. 3 yıllık olan bu süreçte hem teknoloji yeniliklerini hem de öğrencilere özel ilgi alanlarında derinleşme ve çeşitli projeler üretme imkanı veriyor’’ diye konuştu.