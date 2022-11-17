Geleceğin elektrikli araç mühendislerinin yetişmesi için çalışmalar hızlanıyor

Elektrikli araçların yaygınlaşmaya başlaması ve milli otomobil TOGG’un da üretime geçmesiyle birlikte bu alanda görev alacak mühendis ihtiyacının karşılanması için çalışmalar hızlanıyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi’nde, elektrikli araçlarla ilgili hem akademik hem de araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla daha ileri noktalara gidilmesi planlanıyor. Aynı zamanda hızla gelişen elektrikli araç teknolojisi ile yerli ve milli otomobil TOGG’un üretime geçmesiyle elektrikli araç kategorisinde oluşabilecek yetkin ve özgüvenli mühendis ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Konya’da SÜ Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin yaptığı ve TEKNOFEST 2022’de görsel tasarım ödülü alan elektrikli araç üzerindeki çalışmalar da devam ediyor.

“Elektrikli araç kategorisinde mühendis ihtiyacını sağlamak adına çalışma yürütüyoruz”

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu, Milli ve Yerli Sancak Topluluğu olarak TEKNOFEST çerçevesinde geliştirdikleri elektrikli araç üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Elektrikli aracımızın içerisinde motorumuz, Batarya Yönetim Sistemimiz (BMS), yerleşik şarj birimimiz tamamen öğrenci arkadaşların emekleri sonucu oluşan ve yerli olarak ifade edilen çerçeve içerisinde yer almaktadır. Her geçen gün bu çalışmalarımızı devam ettirerek akademik ve AR-GE anlamında daha ileriye gitmeye çalışıyoruz. Bu aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde öğrenci arkadaşların yetişmesini sağlıyor. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımız bu alanda yetişerek, elektrikli araç kategorisinde olan mühendis ihtiyacını altyapı olarak sağlamak, yetkin ve özgüvenli mühendis yetiştirme adına bir çalışma yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz bu araçla TEKNOFEST 2022 çerçevesinde görsel tasarım ödülü alarak yapmış olduğumuz çalışmayı bir nebze de olsa değerli hale getirdik. Ama asıl olan öğrencilerimizin gece gündüz demeden bu noktada çaba, emek sarf etmesi. Milli ve manevi duygular içerisinde bu işi sahiplenerek kendilerini geliştirme anlamında özveri göstermeleri bizim en büyük kazancımız oldu. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımız her geçen gün artarak devam edecek” dedi.

Fakülte öğrencileri tarafından yapılan elektrikli araç hakkında bilgiler veren Hakan Terzioğlu, “Yapmış olduğumuz bu araç, şoförle birlikte yaklaşık 240 kilogram ağırlığa sahip. Kendi tasarımımız olan 2 kiloWattlık HUB motor tasarımı var. Tek motorla, tahrik gücüyle biz bunu kontrol ediyoruz. Aynı zamanda batarya denetim sistemi olarak adlandırdığımız elektrikli araçların batarya kısmına ait olan elektronik devre tasarımı da öğrenci arkadaşlarımızın gerçekleştirmiş olduğu bir çalışma. Aracımızda hazır sürücü kullanıyoruz. Mevcut yapı itibariyle 60 kilometrenin üzerinde bir hızı alan itibariyle denemiş bulunmaktayız ama güvenlik itibariyle bu seviyelere çok çıkmak istemiyoruz. Araç tasarım itibariyle ve yaptığımız denemeler sonucunda bu hızı yaptığını biliyoruz. Bununla beraber yerleşik şarj birimi olarak BMS’mizi şarj edeceğimiz devremizin de kendimize ait bir tasarımı söz konusu. Şarj istasyonumuzu da kendimiz oluşturmuş durumdayız. Bununla beraber tasarımını makine mühendislerimiz, endüstriyel tasarımcılarımızla beraber yaptık” ifadelerini kullandı.

"Ülkemize genç, alanında yetkin mühendisler yetiştirmek için gece gündüz çalışmalar devam ediyor"

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise, fakültenin mühendislik bölümlerinden oluştuğunu ifade ederek, “Bu çerçevede hocalarımız ve öğrencilerimiz Türkiye’nin vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam etmekte. Ülkemize genç, alanında yetkin mühendisler yetiştirmek için gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Elektrikli araç da Türkiye’nin vizyonu çerçevesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu laboratuvarda bulunan arkadaşlarımız danışmanları ve hocalarının verdikleri görevleri yerine getirerek alanında uygun üretimler ve prototipler geliştirmeye çalışmaktadır. Danışman hocalarımıza ve öğrencilerimize her türlü desteği vermeye çalışıyor, destek oluyor ve motivasyon sağlıyoruz" diye konuştu.