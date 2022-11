“Geleceğin Bulut Platformlarını Openstack şekillendiriyor”

Tüm dünyada bölgesel olarak düzenlenen Openlnfra Day etkinliği, bulut ve yazılım alanındaki oyun kurucuları bir araya getirdi. Sektörün en son yeniliklerinden bahsedildiği program katılımcılarından vMind Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Duman, portvMind olarak Openstack Bulut platformlarının coğrafi yedeklemesini tamamladıklarını ve yakında public olarak hizmete sunacaklarını söyleyerek, “Müşterilerimize günceli sunmak adına oluşturduğumuz bu servislerin sağladığı avantajlarla birlikte, sektörün büyümesi ve beraberinde gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

OpenInfra Foundation resmi desteği ile OpenInfra Türkiye tarafından bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilen ve 5’ncisi düzenlenen Openlnfra Day etkinliği; bulut uzmanlarını, müşterilerini ve çözüm ortaklarını bir araya getirdi. Bilişim sektörünün yeni nesil teknolojileri kullanarak operasyonel maliyetlerini nasıl düşürebileceklerini tartışmalarını sağlayan ve portvMind’ında sponsorlarından biri olduğu etkinlik, bine yakın katılımcıyı ağırladı. Özellikle veri güvenliği ve bulut teknolojileri konusunda Türkiye’nin önemli şirketlerinden vMind Bilgi Teknolojileri’nin Genel Müdürlüğünü yapan Volkan Duman, sektöre kazandırmaya hazırlandıkları sistemler hakkında önemli bilgiler verdi.

“Yeni nesil container mimariler bulutun gelişiminde kritik öneme sahip”

Giderek gelişen yazılım mimarileri ve teknolojik imkanlarla 2010 işletim sistemleri ve altyapıları ilgilendiren sanallaştırma platformlarında değişimler olduğunu söyleyen Volkan Duman, bu yapıların scale-out (yatay büyümeye müsaade eden) ve stateless (istikrarlı olmayan) bir container mimarisine doğru dönüştüğünü belirtti. 2020 itibarıyla sanallaştırma alanındaki bu değişimin, geliştiricilerin de çeşitlenmesiyle uçtan uca olabilecek şekilde scale-out multicloud stateful bir container mimariye dönüştüğünü ifade eden Duman, “Monolithic Scale Up Client/Server mimarisi; kullanıcı, database ve sunucu yapılanmasının bir bütün ve tek olarak planlanmasıdır. Başlatılacağı zaman ya da durdurulacağı zaman veya sistemsel sorunlar sebebiyle yaşanan arızalarda uygulamanın tamamı bu durumdan etkilenir. Yani uygulama, yaşamı boyunca tek bir parça halinde hareket eder. Herhangi bir güncelleme, ölçeklendirme ya da versiyon yükseltmesi işlemi için uygulamanın ve sistemin tümüne müdahale etmemiz gerekir. Scale out multicloud stateful bir container mimaride ise kullanıcı, database ve sunucu yapılanması ölçeklenebilir ve esnektir. Her bir parçaya ayrı ayrı müdahale edilebilir, güncellenebilir veya değiştirilebilir. Buradaki stateless container ve stateful container terimlerinden bahsetmek gerekirse; Container mimarisi ilk çıktığı zamanlarda veriyi kaydetmek gerekmiyordu. Sadece front end olarak çalışmaktaydı yani daha az kritik bir seviyede uygulama önyüzüne stateless container denilebilir. Özetle scale out yapı, uygulama seviyesinde daha çok avantaj sağlıyordu. Günümüzde ise veriyi de kaydetmek kritik bir öneme sahip olmakta. Yani artık backend ve database taraflarının her ikisi de container mimarisinde yer alabilmekte. Böylelikle uçtan uca scale out bir esneklik sağlanabilmektedir. Tabi daha yüksek bir kritiklik seviyesine ulaştığı için de bu tip bir ortamın yedeklenmesi ve felaket kurtarma altyapısı da önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

“Ekosistemimizdeki etkileşimi arttıracağız”

Volkan Duman, yapılan araştırmaların geliştirilen uygulamaların yüzde 95’ni container bazlı mimarilerde geliştirileceğini, mevcutta bulut kullanan işletmelerin yüzde 81’nin ikiden fazla bulut hizmet sağlayıcıyla birlikte çalışmakta olduğunu ve yine işletmelerin yüzde 85’nin container mimarileri 2025 yılına kadar aktif olarak kullanılacağını gösterdiğini söyledi. Duman şöyle devam etti; “Özetle şunu söyleyebiliriz, bu platformda çalışan uygulamalar hizmet sağlayıcıdan bağımsız kullandıkça öde mantığında oldukça avantajlı bir yapılanmaya evrildiği için daha çok tercih ediliyor. vMind olarak openstack bulut platformunun ilk fazını 2021 yılında devreye aldık. 2022 yılında Openstack Bulut platformumuzun coğrafi yedeklemesini gerçekleştirdik. 2023 yılında ise Dockers, Kubernetes ve S3 vb. servisleri openstack bulut platformumuzdan public olarak hizmete sunmayı planlamaktayız. Müşterilerimize her zaman günceli sunmak adına oluşturduğumuz bu servislerin, sağladığı avantajlarla birlikte, sektörün büyümesi ve beraberinde gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Stateful Container yapısı ve S3 plantormunu, portvMindExpress markamızla önce çözüm ortaklarımızın sonrasında da public olarak birçok farklı sektöre ait bireysel ya da kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak türde sunmayı planlamaktayız. Biz bir özel bulut servis sağlayıcısıyız. Yani, müşterilerimizin ihtiyaçlarını onlara özel olarak tasarladığımız platformlarla, esnek olarak çözüyoruz. Lakin public tarafı çok daha farklı argümanları olan bir alan. Bütçeler, kapasiteler, destek ve danışmanlık hizmetleri hatta partnerlar ile olan ilişkiler Public Cloud alanında çok daha zordur. Bu sebeple halihazırda private olarak sağladığımız, monolithic yapımızdaki coğrafi yedeklilik, scale-out mimari ve yerel regülasyonlara uygunluk özelliklerimizi, tam anlamıyla stateful container bazlı mimarimizde de verebiliyor olacağız. Bu şekilde IoT, iş zekâsı, büyük veri ve çeşitli uygulama çözümlerimizin beraberinde bu çözümleri sağlayan iş ekosistemimizin birbirleri ile etkileşimini artıracağız. Aynı zamanda globale yönelik talepleri en verimli şekilde karşılayabileceğiz. Bunun için portvMindExpress ve vRP otomasyon sistemimizi geliştirmeye, teknopark bünyesindeki yaptığımız çalışmalara, son derece büyük bir hız vermiş durumdayız.”