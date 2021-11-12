Geleceğin bilim adamları projelerini tanıttı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler hayranlık uyandırdı.

Bilim Fuarı hakkında bilgi veren Okul Müdürü Nail Altınok, "Okulumuz 2019/2020 TÜBİTAK 4006 projesine ilçemizde en fazla projeyle başvuru yaptı. 20 projesi kabul edildi. Perşembe günü okul bahçesinde başlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında misafirlerimize projeleri hakkında sunumlar yapıldı. Okulumuz personeli ve öğrencileri Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim ve öğretimde hak ettiği eğitim kalitesini yaptığı çalışmalarla sergilemiştir. Bilim Fuarımız 11 Kasım ve 12 Kasım günleri okul bahçemizde sergilenmeye devam edecektir" diyerek yapılan çalışmaları yerinde görmek için davette bulundu.