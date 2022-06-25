Geleceği kodla, fırsatı yakala

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yazılım ve kodlama bilgisine sahip, bilişim alanında uzman gençleri ülkemize kazandırmak hedefiyle harekete geçti. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite mezunlarına ulaşarak yeni meslek ve kariyer fırsatları sunmayı amaçlayan İEÜ, 1 Ağustos tarihinde 18 hafta sürecek eğitim programı başlatacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) tarafından detaylı bir çalışma neticesinde oluşturulan ‘Yazılım ve Kodlama Sertifika Programı’na başvurular, 20 Temmuz’a kadar devam edecek. Lisans ve ön lisans programlarından mezun olan herkesin başvuru yapabileceği sertifika programına, ilk etapta 40’ı yüz yüze, 40’ı da çevrim içi olmak üzere toplam 80 kişi katılabilecek. Teknoloji ve dijitalleşme alanında yaşanan hızlı değişime dikkat çeken İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “İş dünyamızın talepleri doğrultusunda hazırlanan eğitim programı, hem nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması hem de gençlerimize yeni yetkinlikler kazandırılması adına değerli bir adım, üniversite-sanayi bütünleşmenin çok güzel bir örneği oldu” diye konuştu.

Haftanın 4 günü eğitim

23 Temmuz’da seviye tespiti için yapılacak değerlendirme sınavının ardından, 1 Ağustos’ta da eğitimler başlayacak. Eğitimler, haftanın 4 günü gerçekleştirilecek. Teorik eğitimler, dersliklerde ve aynı anda video izleme yoluyla çevrim içi yapılacak. Katılımcıların yapacağı tüm uygulamalar ise İEÜ’nün bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilecek. Çevrim içi eğitimlerde katılımcılar, web sitesi üzerinden akademisyenlerle mesajlaşabilecek, sürekli iletişim kurabilecek. İEÜ’lü akademisyenler tarafından verilecek eğitimleri başarıyla tamamlayan kişiler, sertifikalarının da sahibi olacak. Eğitim programına, https://ekosem.ieu.edu.tr/tr/yazilim-ve-kodlama-sertifika-programi adresinden başvuruda bulunabilecek.

İzmir’in öncü rolü

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener; girişimcilik ve inovasyon, finansal teknolojiler, yazılım, dijitale ve yeşil ekonomiye uyum gibi birçok konuda İzmir’in üstlendiği öncü rolü geliştirmek istediklerini söyledi. Başkan Özgener, “Yaşadığımız dönem itibariyle, alışkanlıklarımız sürekli değişime uğruyor. Bu değişim, iş dünyasında da yeni kavramları gündeme getiriyor. Ekonomi dünyası açısından bugünlerden yarına bırakacağımız en önemli miras, bu dönüşüme katkı sağlamak. Otonom araçlar, yapay zeka, dijital para, artırılmış gerçeklik gibi birçok yeni teknoloji hayatımıza girdi. Şirketlerimizin üretim altyapısı, finansal yapıları da farklılaştı. Bu değişim karşısında adımlarımızı daha hızlı atabilmemiz için ülkemizin ve kentimizin geleceğini dünyadaki yeni trendlere göre tasarlamanın bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Tüm bunları yapmak için de gençlerimizi çağa uygun şekilde yetiştirmek, yeni becerilerle donatmak ve onları nitelikli iş gücüne katmak çok değerli. Üniversitemiz bünyesinde başlatılan eğitim programı da, bu düşüncelerden yola çıkılarak hazırlandı” dedi.

Üniversitemizin imkanlarını tüm gençlere açtık

Başkan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemizde eğitim alan gençlerimizi, iş dünyasının talepleri doğrultusunda nitelikli bilgiyle donatılan, çağı yakalayan, daima daha iyiye ve geleceğe odaklanan bireyler olarak yetiştiriyoruz. Yazılım ve bilgisayar da bizim en iddialı olduğumuz alanların başında geliyor. Bu konuda çok güçlü bir teknolojik altyapıya, eğitim kadrosuna sahibiz. Bu imkanlarımızı, açacağımız sertifika programı ile birlikte Türkiye’deki tüm gençlerimize ulaştırmış olacağız. Programa katılarak yazılım ve kodlama alanında üst düzey eğitim alacak gençlerimiz, bu sayede kendilerine yeni fırsatlar oluşturacak. Üniversitemizin önderliğinde, İzmir’den Türkiye’ye yayılabileceğine inandığımız örnek bir modelin temelini atmış olacağız.” Başkan Özgener, programın hayata geçmesine sağladıkları katkılardan dolayı İZTO Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler, İZTO 39. Bilgisayar ve Donanım Teknolojileri Grubu Meclis Üyeleri Şevket Akçay ve Mehmet Sahver Ekmekçioğlu, 79. Bilişim Teknolojileri Grubu Meclis Üyeleri Ferzan Yalkut ve Onur Doğan’a teşekkür etti.

Eğitim kalitemizin somut göstergesi

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise eğitim içeriğiyle ilgili bilgiler vererek “Sertifika programında yer alan tüm katılımcılara, iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgisayar ve yazılım bilgisini vereceğiz. Onlara, programsal çözüm üretebilme kabiliyeti kazandıracağız. Bilgisayar, veri tabanı, web programlama ve yazılım gibi alanlarda eğitimden geçecek katılımcılar, yaşıtları arasında da bir adım öne çıkacak. Bu sertifika programı, üniversitemizin eğitim kalitesinin, bu alandaki yeterliliğinin ve geleceğe ilişkin nasıl bir planlama içerisinde olduğunun da somut göstergesi. Önümüzdeki dönemde de çeşitli eğitim programları aracılığıyla ülkemiz geneline hitap eden projeler üretmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başvurular devam ediyor

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin de yazılım ve kodlama alanında alınacak eğitimin analitik düşünme, olaylara farklı çözümler getirebilme gibi birçok kişisel beceriyi de geliştireceğine dikkat çekerek “Bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz eğitim programımıza başvuruları almaya başladık. Tahmin ettiğimiz gibi ilgi çok yüksek. Eğitim programımıza katılmak için sadece mühendislik bölümlerinden mezun olmak gibi bir zorunluluk yok. Hangi bölümden olursa olsun, lisans ve ön lisans mezunu olan herkes programımıza katılabilir. Elbette seviyenin belirlenmesi için bir sınav yapmak durumundayız. Ancak bu eğitim programı, kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyenler için çok önemli bir fırsat” sözlerine yer verdi.