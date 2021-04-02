GeForce RTX Excalibur G900 bilgisayarlar Outriders hediyeli

Oyun dünyasına son teknoloji ürünlerle en yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur ve NVIDIA, çıkışı merakla beklenen online Aksiyon Oyunu Outriders’ı oyun severlere hediye ediyor.

Uzun bir süredir beklenen, karanlık, bilim kurgu evreninde geçen, belirgin RPG öğeleriyle zenginleştirilmiş üçüncü şahıs nişancı oyunu olan Outsiders piyasaya çıktı. Yeni kampanya ile GeForce RTX ekran kartlı Excalibur G900 oyun bilgisayarı satın alarak Outriders oyununa sahip olabilirsiniz.

RPG unsurlarına sahip nişancı oyunu Outriders’da, NVIDIA GeForce RTX teknolojisi en gelişmiş oyun deneyimini sunuyor. Sınırlı bir süre için kampanyaya dahil GeForce RTX ekran kartlı Excalibur G900 oyun bilgisayarı satın alarak Outriders oyununa sahip olabiliyorsunuz.

Zengin bilim kurgu hikâyesi

Enoch gezegeninde insanlık zor durumdayken kendi Outrider karakterinizi oluşturun ve düşman gezegenine doğru bir yolculuğa çıkın. Farklı bir dünyaya yayılan zengin hikâye anlatımı ile First City’nin gecekondularını ve köhne kasabalarını geride bırakacak ve gizemli bir sinyalin peşinde ormanları, dağları ve çölleri dolaşacaksınız. Yoğun silahlı çatışmaları şiddetli güçlerle birleştiren Outriders, sektörün en iyi nişancı geliştiricilerinden biri olan People Can Fly’dan sayısız oyun saati sunuyor.

Güçlü oyun deneyimi

GeForce RTX GPU’lar; oyuncular ve içerik oluşturucuları için dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarlarına güç veriyor. Ödüllü Ampere mimarisi ile oluşturulan bu GPU’lar, size en gerçekçi ışın izleme özellikli grafikleri, son teknoloji yapay zekâ özelliklerini ve yeni Max-Q teknolojilerini sunuyor.

GeForce Now ile istediğiniz yerden Outriders oynayın

GeForce NOW, düşük kapasiteli donanımınıza Outriders’ı bulut üzerinde oynama gücünü verir. Outriders karakterinizi kişiselleştirin ve buluttan akış ile istediğiniz yerden oyuna bağlanın. Steam, Epic Games Store ve benzeri mağazalarda bulunan PC oyun kütüphanenize anında erişin.

15 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olan kampanya NVIDIA GeForce Rtx Excalibur G900 dizüstü bilgisayarlarda geçerlidir. Outsiders oyun gereksinmelerinin tümüne sahip olabileceğiniz Excalibur modellerine https://www.casper.com.tr/kampanyalar/nvidia-outriders adresinden ulaşabilirsiniz.