Geçen yıl üçüncü oldukları TEKNOFEST’te bu yıl birinciliği kazandılar

TEKNOFEST 2022’de düzenlenen Liselerarası Sabit Kanat İHA yarışmasına katılan Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi takımı SIMURG, rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Geçen sene aynı kategorideki yarışmada üçüncülük ödülü kazanan ekip, bu yıl çalışmaları artırıp projelerini geliştirerek rakiplerini geride bıraktı. Liseli öğrenciler, hazırladıkları İHA ile verilen görevleri otonom olarak gerçekleştirerek, yarışmayı başarılı şekilde tamamlamayı başardı. Elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getiren gençler, havacılık alanında daha iyi projeler ortaya çıkartarak Türkiye’yi farklı alanlarda temsil etmek istediklerini vurguladı.

“Birikimlerimi öğrencilerime aktarmak istedim”

Projenin danışman öğretmenliğini yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Musa Özparça, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Geçen sene TEKNOFEST İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmasında üçüncü olduk. Bu sene de daha çok çalışarak birinciliği elde ettik. Başarının sürekli olduğunu da göstermiş olduk. Uzun ve yorucu bir süreçti. 6 aylık zamanımızı aldı. Yarışma kısmı bu yıl Afyonkarahisar’da düzenlendi. Buradaki yarışmada da bizim birinciliği elde ettik. Ben 15 yıldır bireysel olarak insansız hava araçları ile ilgileniyorum. Bu birikimlerimi öğrencilerime aktarmak istedim. Okulumuzda bundan 3-4 yıl önce bu çalışmalara başladık. Daha sonra TEKNOFEST süreci başlayınca da yarışmalara iştirak ettik. Birikim, deneyim ve kaliteli öğrencilerimiz sayesinde dereceleri elde ettik” dedi.

“Yaptığımız İHA projede bizden istenen görevleri en iyi şekilde yerine getirecek şekilde tasarlandı”

Tasarladıkları İHA ve yarışma hakkında bilgi aktaran SIMURG Takım Kaptanı Burak Kara, “Yaptığımız İHA projede bizden istenen görevleri en iyi şekilde yerine getirecek şekilde tasarlandı. Yarışma 2 görevden oluşuyordu. Birinci görev İHA’nın manevra kabiliyetini, uçuş hızını ve ağırlığını test eden bir görev. Bunu en hızlı gerçekleştiren İHA’lardan birini tasarladık ve yarışmadaki en hafif uçaktık. Bu sayede tam puana yakın bir puan aldık. İkinci görev ise İHA’nın manevra kabiliyeti ve uçuş süresinin yanı sıra yük bırakma kapasitesini ölçüyordu. Büyükten küçüğe farklı ebatlardaki alanlara tenis topu bırakmamız istendi ve biz bunu en iyi yapan takımlardan birisiydik. Bu da bizi üst sıralara taşıdı. Aynı zamanda bu görevlerin ikisinin de tam otonom bir şekilde gerçekleştirilmesi isteniyordu” ifadeleri kullandı.

“Farklı görevleri gerçekleştirebilen İHA’lar tasarlamayı hedefliyoruz”

Takım olarak bundan sonraki hedeflerinde de bahseden Kara, “Bundan sonraki süreçte bir süre dinlenmeyi ve ardından farklı görevleri gerçekleştirebilen İHA’lar tasarlamayı hedefliyoruz. Ayrıca uçakta kullandığımız bilgisayar ithal bir cihaz. Bunun yerlisini üretmek, daha inovatif tasarımlar denemek, daha gelişmiş elektroniklerle detaylı görevleri gerçekleştirmek gibi planlarımız var” diye konuştu.