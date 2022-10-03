Gazsız kalan Avrupa bu tablolarla ısınacak

SİVAS (İHA) – Sivaslı girişimci tarafından geliştirilen ısı yayan mermer tablolar, Doğalgaz sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkelerinden yoğun talep görüyor.

Sivas’ın Şarkışla İlçesi Polatpaşa köyünde yaşayan Köksal Çetin, mermer taşlarından yaptığı ısıtıcı tablolarla dikkat çekiyor. Çetin, 30 sene Almanya’da inşaat ve ısıtma sektöründe çalışmasının ardından köyüne dönerek evinin bir kısmını atölyeye çevirdi. Bu atölyede mermer kullanarak sıcaklık yayan tablolar yapmaya başladı. Çetin, elektrikli ısıtıcı yerleştirdiği mermerlerin yüzeyini yine renkli mermer parçaları ile sanat eserine dönüştürmeyi başardı. Mermer parçaları ile işlenmiş motifler taşıyan tablolar 40 derece ısı yayıyor. Elektrik rezidansı ile ısınan mermer uzun süre ısıyı muhafaza ettiği için hem ısıdan hem de elektrik sarfiyatından tasarruf sağlıyor. Yüzde 50’ye yakın tasarruf sağladığı ileri sürülen tablolar özellikle Rusya’nın uyguladığı ambargo nedeniyle önümüzdeki kış mevsimini doğalgaz olmadan geçirmesi beklenen Avrupa ülkelerinden yoğun talep görüyor.

7 Senede geliştirdi

Çetin, yaptığı ürün için 7 sene emek ve uğraş verdiğini söyleyerek, “Ben insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek, 2-3 milimlik mermer taşlarıyla tabloya benzer ısıtıcılar yapıyorum. Kenarlarında led ışıklar kullanıyorum. Altında ki tepsisini Bursa’da yaptırıyorum. İçerisine rezistans kullanarak bunları üretiyorum. Bizim yaşlı insanlarımız banyolarda duştan sonra ya da abdest alırken ayaklarını fayanslara koydukları için üşüyüp hasta olabiliyorlar. Bu ısıtıcı ayaklarını sıcak tutmaları için banyolarda kullanılabiliyor. Duvara asma aparatlarıyla duvara asılıp oda ısıtmaları içinde kullanılabiliyor. 40 dereceye kadar ısınıyor. İnsan sağlığını bozmaz, su geçirmez ve elektrik çarpmaz” şeklinde konuştu.

Avrupa ülkelerinden yoğun talep var

Çetin, Avrupa ülkelerinden yoğun talep aldığını ifade ederek, “Daha önce ben 30 yıl Almanya’da inşaat sektöründe çalıştım. İnşattan sonra fayans ve ısıtma işi yaptım. En sonunda memleketime gideyim köyüme gidip bir iş yeri kurayım diye düşündüm. Bana hayal gibi geliyor ama 80 ülkeye ihraç etme kapasitemiz var. Genelde Almanya ve Avrupa ülkelerine 380 Euro’ya ihraç ediyoruz. Yurt içine satmak içinde ek bir iş yeri kurup işçi alıp üretimi genişleteceğiz. İleride ki hedeflerim inşallah iş yerimi büyütüp bir atölyede 40 kişiye istihdam sağlamak ve kendi halkımla üretim yapmak istiyorum” ifadelini kullandı.