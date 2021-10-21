Gazili genç bilim insanları projelerini sergiledi

Gazi Üniversitesi’nde “Gazi Teknofest ve Öğrenci Toplulukları Şöleni” geniş bir katılım ile gerçekleşti.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere hız veren Gazi Üniversitesi’nde “Gazi Teknofest ve Öğrenci Toplulukları Şöleni” düzenlendi. Programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç, Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Rektör Danışmanı Dr. Ahmet Bilal Dostbil, Genel Sekreter Hasan Kaleli, Genel Sekreter Yardımcısı Raşit Yıldırım, konuklar ve öğrenciler katıldı.

İstanbul’da yapılan son Teknofest’e Gazi Üniversitesi’nden 642 öğrencinin katıldığı bilgisini vererek, Teknofest’e katılacak öğrencilere Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından gerekli desteğin sağlanacağı müjdesini veren Rektör Yıldız, “2021 yılında Samsun’da yapılacak Teknofest’e hedef olarak bin öğrenci ile katılıp Samsun’a çıkarma yapmak istiyoruz. Samsun’da yapılacak etkinlikte daha fazla derece almak istiyoruz. Bu vesile ile Teknofest’e katılan 642 öğrencimizi ve danışmanlarını tebrik ediyor, Gazi Teknofest etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Teknofest 2021 Uçan Araba Tasarım Yarışması’ndan üçüncülükle dönen “Techlab” takımından Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Ulubaş, “TEKNOFEST 2021 yarışmasına uçan araba tasarım kategorisinde katıldık. Tasarladığımız aracın gelişim süreci ortalama 9 ay sürdü. Deneme yanılma yoluyla birçok tasarım yaptık. Yarışmada sergilediğimiz aracımızda çok fazla tasarım değişiklikleri yaptık. İlk önce Ön Tasarım Raporu’nu (ÖTR) teslim ettik. Aracımızda menzil uzatıcı sistem kullandık. Genel yapısını 8-9 ay gibi bir süreçte belirledik” dedi.

Teknofest 2021’de üçüncülük alan “Techlab” takımına ve “Fenalmetre” buluşu ile patent başvurusu yapan Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisine ödüllerini takdim eden Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrenci stantlarını tek tek gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gazi Teknofest, halk oyunları ve dans gösterileri, müzik dinletisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ve konserin ardından sona erdi.