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Garanti BBVA ve Kodluyoruz teknoloji konulu Alchemist podcast serisini hayata geçiriyor

Garanti BBVA, Kodluyoruz ile işbirliği yaparak 15 bölümden oluşacak teknoloji ve yapay zeka konulu podcast serisine sponsor oldu.

Bilim ve Teknoloji 21.10.2020, 11:22 21.10.2020, 11:26
2005
Garanti BBVA ve Kodluyoruz teknoloji konulu Alchemist podcast serisini hayata geçiriyor

19 Ekim’de tanıtım bölümü ve 21 Ekim’de ilk bölümüyle yayına başlayacak Alchemist isimli podcast serisi yapay zeka alanında dünya çapında tanınan Kodluyoruz Yapay Zekâ Danışma Kurulu üyelerinin başarı hikayelerini yapay zeka ve kodlama alanında çalışmaya hevesli, teknolojiye meraklı, yeniliklere açık ve kendisini geliştirmek isteyen dinleyicilerle buluşturacak.

Her bölümü 35-45 dakikalık bir yayın şeklinde hazırlanacak podcast serisinde konuk konuşmacıların uzmanlaştıkları alanda nasıl çalışmaya başladıkları, ülke sınırlarını aşan başarılarının ardında yatan motivasyonu ve yapay zekâ alanında başarılı bir araştırmacı, girişimci ve akademisyen olmanın yolları paylaşılacak.

Garanti BBVA Teknoloji’den de uzmanların konuk olacağı podcast serisinde yapay zekâ alanındaki dünya gelişmeleri, Kodluyoruz Yapay Zekâ Danışma Kurulu üyeleri gözünden aktarılacak ve bu trendlerin Türkiye yansımaları, Türkiye’deki yazılımcıların bu yaklaşan değişime nasıl ayak uyduracağı ele alınacak.

Kodluyoruz Yapay Zeka Danışma Kurulu üyeleri ve konuşmacılar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için tıklayınız

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