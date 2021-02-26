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Garajdan roket çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elazığ’daki eski bir garajı hayallerinin peşinden koşmak isteyen gençler için inovasyon merkezine dönüştürdü. Tasarlayıp geliştirdikleri ‘Gökruh’ roketiyle Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine hizmet etmeyi amaçlayan TEKNOFEST’te dereceye giren gençler, gözünü uzaya dikti.

Bilim ve Teknoloji 26.02.2021, 10:15
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Garajdan roket çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elazığ’daki eski bir garajı hayallerinin peşinden koşmak isteyen gençler için inovasyon merkezine dönüştürdü. Tasarlayıp geliştirdikleri ‘Gökruh’ roketiyle Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine hizmet etmeyi amaçlayan TEKNOFEST’te dereceye giren gençler, gözünü uzaya dikti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMP), Elazığ’da yenilikçi fikirlere ev sahipliği yapıyor. Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nin projesi ile Endüstriyel Tasarım Prototip ve İnovasyon Merkezi kuruldu. OSB içinde daha önce garaj olarak kullanılan alanda kurulan merkez, bir yandan Elazığ’da endüstriyel üretim yapan işletmeler için bir çözüm merkezi olurken, diğer taraftan da ölçek gerektirmeyen parçaların yeniden tasarlanıp üretilmesine fırsat veriyor. Merkezin en yenilikçi özelliği ise Elazığ’da girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacak bir eğitim yuvası olması.

7/24 açık olan merkez, Fırat Üniversitesi’nin geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerine ilham kaynağı oldu. 2019’da garajdan dönüştürülen inovasyon merkezinde çalışmalara başlayan öğrenciler, 2020 yılında Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e katıldı. Gençlerin merkezde tasarlayıp geliştirdikleri roket, TEKNOFEST’te 500 takım arasından Türkiye 5’incisi oldu. Gençlerin hedefinde bu yıl İstanbul’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021’de zirveye çıkmak var.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından merkezle ilgili yaptığı paylaşımda, “Elazığ OSB’deki eski bir garajı, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’yla inovasyon ve tasarım merkezine dönüştürdük. Sanayiciler, akademisyenler ve en önemlisi yenilikçi fikirleri olan öğrencilerimize hizmet veriyor. Bölgeye katma değer sunan merkezin kapıları 7/24 açık” ifadelerini kullandı.

"Kapıları hiç kapanmıyor"

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, daha önce garaj olarak kullanılan alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ndan yararlanarak yeniden kurguladıklarını ifade ederek, “Burası sanayicilerimize, teknoloji geliştirme bölgelerindeki yenilikçi fikirler geliştiren firmalarımıza, üniversite öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hizmet veriyor” dedi.

Fırat Üniversitesi öğrencilerinin bu merkezde roket tasarlayıp geliştirdiklerini kaydeden Yoğunlu, “Geliştirdikleri roketle TEKNOFEST’te dereceye girip ödül aldılar. Burası üniversite öğrencilerimizin de 24 saat hizmetinde. Kapıları hiç kapanmayan bir tasarım inovasyon merkezi” diye konuştu.

Uzay hedeflerine Elazığ’dan destek

Gökruh Roket Takımı’nın kaptanı Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi İsmet Özen, Milli Uzay Programı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatarak, “Biz de yaptığımız roketleri daha da geliştirerek, içerisindeki teknolojiyi daha da artırarak bu programa Elazığ’ımızdan katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Elazığ OSB içinde kurulan Endüstriyel Tasarım Prototip ve İnovasyon Merkezi’nde ayrıca teknolojik önemi bulunan hassas parçalar yeniden üretilebiliyor. Nitelikli kalıp ve prototip üretimi ile tasarımın da yapılabildiği merkezde, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanların ve yenilikçi girişimcilerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim sınıfları da bulunuyor.
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