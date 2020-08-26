gamescom 2020, 27 Ağustos’ta başlıyor

Türkiye’nin Espor ve Oyun Ajansı Gaming in Turkey’nin resmi ortağı ve gamescom 2020’nin ortaklığıyla tüm gamescom şovlarını tamamen Türkçe olarak izleyeceksiniz. Aynı zamanda farklı başlıklardaki şovları, Türkiye’nin sevilen isimlerinden Jahrein, Videoyun, Eren Aktan, PintiPanda, wtcN, Turgut UC ve Can Sungur sunacak. Sevilen yayıncıların, şov sırasında topladığı tüm bağışlar ise partnerlik kapsamında Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Türkiye)’ne bağışlanacak. Bu sayede Türkiye’de gamescom 2020’yi merakla bekleyen izleyiciler, en sevdikleri şovu, oyun dünyasından önemli isimlerinin sunumuyla izlerken bağış yaparak çocuklara destek olabilecek.

30 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek şovda, birçok farklı başlıkta şov yer alacak. Geçen yıl dünya çapında en çok izlenen oyun şovlarından biri olan Geoff Keighley ile Opening Night Live ve 27 Ağustos 2020 tarihinde gamescom 2020’yi başlatacak şov olacak.

gamescom 2020 şovları, sevdiğin yayıncılarla tamamen Türkçe

gamescom 2020’de birçok şov izleyenleri büyülemek için hazırlanıyor. Bu yıl yer alacak şovlar arasında ise gamescom: Opening Night Live, gamescom: Daily Show, gamescom: Awesome Indies, gamescom: Studio ve gamescom: Best of Show olacak. Türkçe yayınlanacak şovların tamamı ise sevilen Türk yayıncılar tarafından ekranlara yansıyacak.

gamescom 2020 hakkında daha fazla bilgi için gamescom.global ve adresini ziyaret edebilirsiniz