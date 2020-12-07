Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim

Eski teknoloji olarak görülen DSLR fotoğraf makineleri yerine artık aynasız makineler tercih ediliyor. Buradan hareketle Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, yeni cihazlarını meraklıları için görücüye çıkardı. Fotoğraf ve video meraklıları, Sirkeci'de hizmete sunulan deneyim merkezinde yeni model cihazları tecrübe edebilecek.



Son dönemde özellikle profesyonel fotoğraf makineleri ve kameralarda büyük bir değişim yaşanıyor. Eski teknoloji olan DSLR fotoğraf makineleri yerine artık aynasız makineler tercih ediliyor. Aynasız teknolojilerin başında gelen markalardan Sony Alpha; fotoğraf ve videoda geleceğin Teknolojilerini kullanıcılara daha hızlı ve kapsamlı şekilde gösterebilmek adına deneyim merkezini genişletti. Sony Deneyim Merkezi yeni yeri ile Sirkeci’de hizmet vermeye başladı.



Pandemiye rağmen Tokyo’dan sonra sadece Türkiye’de açtılar

Tüm dünya pandemi sonrası yeni normale adapte olmak için yatırımlarını ertelerken Sony, Tokyo dışındaki tek deneyim merkezini İstanbul’da açtı. Markanın İstanbul’a açtığı yeni merkezde, ücretsiz olarak fotoğraf dersleri de verilmeye başlandı.

Sirkeci’deki merkezin içerisinde video ekipmanları, çekim için arka fon perdesi, ışık, çekim masası ve edit masasının yer aldığı bir Vlog Stüdyosu ile Sony fotoğraf makineleri, sonsuz perde ve ışık ekipmanları bulunan bir fotoğraf stüdyosu yer alıyor.



Sony ekipmanlarıyla çekim yapmak isteyen herkesin kullanımına açık olan stüdyolardan yararlanmak için yalnızca önceden randevu almak gerekiyor. Merkezin ayrıca farklı özellikte etkinliklere ev sahipliği yapmaya uyumlu bir Workshop Odası da bulunuyor. Sony ekibi pandemi nedeniyle Workshoplarının birçoğunu Online olarak gerçekleştiriyor. Dışarıdan kullanımlara açık olan Workshop Odası’nda markanın elçileri ve fotoğraf/videografi alanında uzman isimlerin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul manzarasında fotoğraf çekme deneyimi



Merkez, Sirkeci Tramvay İstasyonu’nun karşısında bulunuyor. Merkez ayrıca tarihi yarımada ve 15 Temmuz Şehitler Köprü manzarasıyla da dikkat çekiyor.

“Burası bir fotoğraf okulu”



Sony Alpha Ürün Uzmanı Aykut Kılıç, Deneyim Merkezi’ne gelen herkesin Sony ekipmanlarını ve stüdyoları ücretsiz olarak kullanabileceklerini açıkladı. Kılıç, “Buraya gelen kullanıcıların fotoğraf makinesi olmasına gerek yok, yada Sony kullanıcısı olmasına gerek yok, X marka kullanıcısı da gelip ücretsiz olarak Sony ürünlerini deneyebilir eğitimlere katılabilir ve bizlerden bilgiler alabilirler” dedi.



Haftanın 6 günü açık olduklarını fakat kısıtlamalar nedeniyle haftasonu bir süre hizmet veremeyeceklerini belirten Kılıç, şunları söyledi; “Kullanıcılar showroom alanına gelindiğinde herhangi bir randevu alınmasına gerek yok burası Pazar günleri hariç haftanın altı günü açık. Gelen misafirlerimiz buradaki tüm fotoğraf makineleri, objektifler ve ekipmanları inceleme yapabilirler. Ancak fotoğraf stüdyosu ve video stüdyosunu kullanmak için bize iletişim numaralarından ulaşıp bir randevu oluşturulması gerekli. Randevu oluşturulduktan sonra buradaki fotoğraf ve video stüdyolarını ücretsiz olarak kullanabilirler. Buraya sadece profesyoneller değil, ilk defa giriş seviyesi olan, hiç fotoğraf ve video bilgisi olmayan kişiler de gelip burada bütün Sony Alpha teknolojilerini kullanabilirler. Ayrıca bir eğitim salonumuz var burada aktif olarak ücretsiz şekilde fotoğrafçılık ve video eğitim konusunda gelen kişilere eğitimler veriyoruz. Şu an pandemi nedeniyle yapamıyoruz ama burası aslında bir fotoğraf okulu da diyebiliriz."

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