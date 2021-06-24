Fortnite'ın yayıncısı Epic Games, sesli iletişim ve hile önleme servisini ücretsiz verecek

Bu sunum, geliştiricilerin Epic Online Services SDK’sının bir parçası olarak erişebilecekleri araçlar listesine Easy Anti-Cheat’i ekleyecek.

Epic, yazılımı 2018’de geliştiren ve Fortnite’da hile karşıtı çözümü kullanan Helsinki merkezli şirketi satın aldı. Büyük bir hile sorunu yaşayan Mediatonic’s Fall Guys da dahil olmak üzere, yazılımı hilecileri dışarıda tutmak için kullanan yüzlerce başka oyun da var.

Geliştiriciler, yazılımın yardımıyla oyunları için hile karşıtı önlemleri kontrol edip uygulayabilecekler. Epic, Easy Anti-Cheat’i sürekli güncellemelerle sunmayı planladığı için oyun yapımcıları, hileler tespit edilmekten kaçarken bile dürüst olmayan oyuncuları dışarıda tutma becerisine sahip olacak.

Bununla birlikte, yazılım mükemmel değil ve onu kullanan bir dizi çevrimiçi oyun hala hilecilerle mücadele ediyor.

Surfshark VPN tarafından sadece birkaç ay önce toplanan verilere göre, örneğin, Fortnite, ikinci sıradaki Overwatch’dan üç kat daha fazla hile ile ilgili YouTube görüntülemesine (tam olarak 26.822.000 isabet) sahipti.

Bu YouTube videolarını izleyen herkes hile yapmamış olsa da, oyunun hile karşıtı önlemleri etrafında bir yol bulmaya çalışmak için ne kadar ilgi olduğunu gösteriyor.