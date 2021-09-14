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Fintech sektöründe 12 milyon dolarlık yatırım

Re-Pie, Getir yatırımından sonra portföyündeki ikinci unicorn olma potansiyeli taşıyan, yeni nesil fintech girişimi Colendi’ye 12 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Bilim ve Teknoloji 14.09.2021, 15:45
Fintech sektöründe 12 milyon dolarlık yatırım

Re-Pie, Getir yatırımından sonra portföyündeki ikinci unicorn olma potansiyeli taşıyan, yeni nesil fintech girişimi Colendi’ye 12 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Getir’den kısmi çıkışını yaparak yatırımcılarına 275 milyon TL temettü dağıtan Re-Pie, yeni unicorn olma potansiyeli taşıyan fintech platformu Colendi’ye, ‘Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ üzerinden yatırım yaptı.

Colendi Yönetim Kurulu Başkanı Ian Hannam yaptığı açıklamada, 30 milyon dolarlık Seri A yatırımı ile Colendi’nin yurtdışına açılarak mevcut finans ve platform partneri portföyünü geliştirerek global pazarda daha güçlü olacağını belirtti.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, “Girişimcisinden iş planına, yetkin ekibinden büyüme potansiyeline kadar her şeyiyle güvendiğimiz bir şirkete yatırım yaptık, Türkiye’den fintech alanında unicorn çıkmadı, Colendi’nin ilk olacağına inanıyoruz” dedi

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