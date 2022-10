Finalini 80 binden fazla kişinin izlediği Future Cup 2022’nin şampiyonu belli oldu

155 bin TL ödül havuzuna sahip Future Cup 2022 sona erdi. 80 bin kişinin izlediği CS:GO turnuvasının şampiyonu ise Eternal Fire AC takımı oldu.

23 Eylül’de eleme maçlarıyla başlayan ve Türkiye genelindeki 64 takımın başvurarak yoğun ilgi gösterdiği Future Cup 2022, 30 Eylül’de yapılan final karşılaşması ile sona erdi. Anlık olarak 80 binden fazla kişinin izlediği Future Cup 2022 finallerinde 4 takım yarıştı. Casper Excalibur, Intel, MediaMarkt ve Microsoft’un sponsorları arasında yer aldığı 155 bin TL ödül havuzuna sahip turnuvada oyunseverler bolca geri dönüşlere ve inanılmaz sayılara tanık olurken, turnuvanın şampiyonu ve 60 bin TL’lik büyük ödülün sahibi ise Eternal Firece AC oldu.

80 binden fazla kişi turnuva finalini takip etti

Twitch yayıncısı Mert “RRaenee” Yılmaz’ın kanalından yayınlanan ve 80 binden fazla kişinin canlı takip ettiği turnuvanın yarı finallerinde Turkishmafia ile Viary, Eternal Fire AC ile Advanced Five takımları karşılaştı. Bo3 formatında oynanan maçlarda Turkishmafia ve Eternal Fire AC takımları 2-0’lık genel skorlarla adını finale yazdırdı. Şampiyonluk mücadelesinin 190 binden fazla görüntülenme elde ettiği Future Cup 2022’nin kazananı ise 2 maçtan da galip ayrılan Eternal Fire AC oldu. Şampiyon Eternal Fire AC takımı 60 bin, ikinci Turkishmafia ise 40 bin TL’lik MediaMarkt hediye çeklerine sahip olurken üçüncülük mücadelesine çıkan Advanced Five ile Viary takımlarının mücadelesinde ise 20 bin TL’lik hediye çeki ödülünün sahibi Advanced Five takımı oldu. Ayrıca turnuva dördüncüsüne ve çeyrek finallerde elenen beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci takımlara da 7’şer bin TL’lik hediye çekleri verildi.