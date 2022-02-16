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Fikri olan gençlere hibe çağrısı

Yaşar Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında “Sürdürülebilirlik için Bir Yaşam” için fikri olan genç girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlanacak.

Bilim ve Teknoloji 16.02.2022, 09:45
Fikri olan gençlere hibe çağrısı

Yaşar Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında “Sürdürülebilirlik için Bir Yaşam” için fikri olan genç girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlanacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun, girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı’nda, bu yılın ilk çağrısına çıkıldı. BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, ODTÜ Teknokent iş birliğiyle “Sürdürülebilirlik için Bir Yaşam” için fikri olan genç girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlayan programa, başvuruları bekliyor. Program kapsamında 200 bin liralık TÜBİTAK hibe desteği için başvurular alınmaya başlandı. BİGG ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için karşılıksız 200 bin TL destek veriliyor. 2012 yılında başlatılan program kapsamında desteklenen bin 789 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı buldu.

Başvurular 4 Mart’a kadar devam ediyor

Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY de başvuruları kabul etmeye başladı. Çağrı kapsamında; akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere 6 tematik alan yer alıyor. 4 Mart’a kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama, bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Birinci aşama sonunda hazırladığı iş planı uygulayıcı kuruluş tarafından onaylanan girişimciler, programın ikinci aşama başvurusunu yapacak.

12 projeye destek

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Begüm Merih, programın geçtiğimiz üç döneminde gönderdikleri projelerden 12’sinin toplam 2 milyon 400 bin TL hibe desteği kazandığını belirtti. Özbey ve Merih, T-BİGGY olarak özellikle Covid-19 salgını döneminde önemi daha da anlaşılan sürdürülebilirlik kavramından hareketle “Sürdürülebilirlik için bir yaşam” için projeleri olan genç girişimcileri beklediklerini ifade etti. T-BİGGY’nin; Celal Bayar, Adnan Menderes, İzmir Kâtip Çelebi üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası iş birliğiyle kurduğu özgün mekanizmayla tüm paydaşların iş fikri olan girişimcilere ulaşması, yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimi ve mentorluk hizmetlerinin verilmesi ile iş planının hazırlanması süreçlerine etkin bir şekilde dahil edildiği de kaydedildi.

Mentorluk ve girişimcilik eğitimleri de sağlanıyor

Destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva ve ODTÜ Teknokent kuluçka merkezlerinde yer alma, mentorluk ve girişimcilik eğitimleri de sağlanıyor. Genç girişimciler, iki kurumun geniş iletişim ağı sayesinde yatırımcı iş ortaklarından yatırım alma şansı da yakalayabiliyor. Girişimciler ayrıca, BİGG programındaki uygulayıcı kuruluş tecrübesi ve başarısı yüksek ODTÜ Teknokent ile kuvvetli iletişim ağı ve güçlü alt yapıya sahip Yaşar Üniversitesinin uygulayıcı kuruluşu olduğu T-BiGGY ile fikirlerini karlı bir iş modeline dönüştürmek ve başarıya ulaşmak için de fırsat elde etmiş olacak. Çağrı kapsamındaki alanlarda iş fikri olan ve bunu hayata geçirmek için fırsat arayan genç girişimciler, T-BİGGY’den ayrıntılı bilgi almak ve başvuruları için https://t-biggy.yasar.edu.trweb sayfasını ziyaret edebilecek.

Kimler başvurabiliyor

Programa, üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler veya mezunları başvurabiliyor. Başvuranların, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olması, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması da gerekiyor.

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