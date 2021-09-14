Fezakadı Drone Takımı Teknofest’e hazır

İnegöl Belediyesi Baykoca Fezakadı Drone Takımı, “Drone ile Otonom Kaçak Yapı Tespiti projesi”yle 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Teknofest’te İnegöl Belediyesi’ni temsil edecek. Belediye Başkanı Alper Taban, Teknofest yolculuğu öncesi DOSTUM’da kampa giren proje takımı ile bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Baykoca Fezakadı Drone Takımı “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması” çerçevesinde ön değerlendirme ve nihaî değerlendirme aşamalarını binlerce başvuru arasından derece ile tamamlamıştı. Yaklaşık 15 gündür de Yeniceköy DOSTUM Tesislerinde bulunan Elektrik ve Otomasyon Atölyesinde kamp yapan takım, finale var gücüyle hazırlanıyor. Yerel yönetimler düzeyinde konsepti ile ilk olan projenin Teknofest geçmişinde de benzerine rastlanmıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, Baykoca Fezakadı Drone Takımı ile Teknofest yolculuğu öncesi bir araya geldi. DOSTUM tesislerinde gerçekleşen buluşmada önce birlikte istişareler yapıldı, ardından atölyede proje üzerinde incelemeler gerçekleştirildi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Bugün güne Baykoca Fezakadı Takımımızla başlıyoruz. 21 Eylül tarihinde başlayacak olan Teknofest’e hazırlanan ekibimiz burada yaptığı çalışmaları bizlere gösterdi. Maalesef şehirlerimizde imara açık olmayan alanlarda da izinsiz olarak yapılaşmaların olduğunu tespit edebiliyoruz. Bunları da otomatik olarak tespit edebilmek için insansız hava araçlarıyla, otonom uçuşlarla tespit edebilmek adına arkadaşlarımız çok güzel proje inşa ettiler. Bu proje Teknofest’te de ön aşamaları geçerek orada bizleri temsil etme şansı yakaladı. Bütün belediyelerimiz gelecekte elektronik çözümler kullanacak. İnsan eli değmeksizin drone’ların havalanarak şehirlerimizi tarayarak mevcut yapılaşmayı takip altına alacak. İzinsiz inşaatlar ânında tespit edilecek” dedi.