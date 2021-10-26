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Fenomenlerin kazancına uygulanacak stopajda '640 bin lira' sınırı

Yeni vergi paketiyle sosyal medya paylaşım ve içeriklerinden kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.

Bilim ve Teknoloji 26.10.2021, 10:18
Fenomenlerin kazancına uygulanacak stopajda '640 bin lira' sınırı

Toplumun bir çok kesimini yakından ilgilendiren Vergi Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yasada küçük esnaf, çifçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik vergi düzenlemeleri var.

FENOMENLERE 640 BİN LİRA SINIRI

Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı.

Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.

Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

Yasanın getirdiği diğer yenilikler şöyle:


- Düzenlemeyle, 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.

- Cumhurbaşkanı tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını 3 katına kadar artırabilecek. 

- Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

- Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

- ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak

- Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.

- Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.

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