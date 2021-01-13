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Fatih Öncü yazdı: Teknoloji işletmelerinin hakkınızda bildiği 30 gerçek

Whatsapp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Okumadan onay verdiğimiz gizlilik sözleşmeleriyle nelere izin verdiğimizi ise çoğumuz hiç bilmiyor. Fatih Öncü teknoloji işletmelerinin hakkımızda bildiği 30 gerçeği yazdı...

Bilim ve Teknoloji 13.01.2021, 12:43
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Fatih Öncü yazdı: Teknoloji işletmelerinin hakkınızda bildiği 30 gerçek

İşte Fatih Öncü'nün yazısı:

2000 yılında ShowTvNet’te çalışmaya bağladığım günlerde günlük görüntülenme sayısı 15.000 civarı olan sayıyı artırmamız gerekiyordu. Efsane haline dönen “biri bizi gözetliyor” programını ShowTvNet’te uygulamaya koyduğumuzda günlük 15 bin olan sayı 2.5 milyona çıkmıştı. Hatırlarsınız o programda bir evde yaşayan yaklaşık 15-20 kadar kişiyi kameralar aracılığı ile ShowTvNet üzerinden 24 saat izleyebiliyorduk. 

Şimdi o evin içine hepimizin girdiğinin farkında mısınız? Eğer telefon, iPad veya benzeri akıllı cihazlar kullanıyorsak, sosyal medya hesabımız varsa, veya internette dolaşıyorsak birilerinin bizi gözetlediği bir gerçek.

Google, Facebook, Twitter, Linkedin, Amazon, Apple gibi teknoloji işletmeleri bizi izliyor. Hem de kendi isteğimiz ve iznimizle.  Bu şirketler hakkımızda ne biliyor? Eğer bu yazıyı okuyorsanız, ki sosyal medya kullanıcısısınız, hakkınızda bilinenler özetle şunlar;   

1.    Kişisel bilgileriniz: Adınız soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, telefon numaranız, email adresiniz vs. 

2.    Lokasyon ve adresiniz. Hemen hemen hepsi sizin sadece adresinizi değil, nerede olduğunuzu da biliyor. Eğer akıllı telefon kullanıyorsanız bundan kaçış yok.  Google, Facebook ve twitter gibi işletmelerin zaten lokasyona yönelik reklamlar yaptığı bir gerçek.  Tatile gittiğinizde Facebooktan “Antalya’ya hoş geldiniz, bugün hava 35 derece, Tatilin tadını çıkartın”

3.    İlişkinizi. Bekar mısınız, nişanlı mısınız, evli misiniz, boşandınız mı bunlarda biliniyor. İlişki durumunuz göre size reklamlar gösteriyorlar.   

4.    Çalışma durumunuz ve gelir seviyeniz

5.    Kredi kart numaralarınız.

6.    Eğitim geçmişiniz

7.    Irkınız

8.    İnancınız ve politik görüşünüz

9.    Yüz tanıma, Kamera ile yüz tanıma sistemi bir çok alanda kullanılıyor. Mesela, Çin belirli yerlerde bunu kullanıyor. Amerikan gazinolarında da bu sistemin kullanıldığı bir gerçek. Yakın bir tarihte bu sistem bankacılıktan, güvenliği bir çok alanda kullanıma alıncak

10. Parmak izi. Telefon açmak için kullandığımız sistem Apple ve Samsung’un datasında hali hazırda kayıtlı.

11. Kimlik numaranız.   Amazon hesap açarken soruyor.

12. Finansal durumunuz ve banka verileriniz

13. IP adresiniz. İnternette hangi sayfalarda dolaştınız, ne kadar süre kaldınız, nelere yorum yaptınız bunlar biliniyor.

14. İletişim, konuşma ve mesajlar

15. Takviminiz, takviminize kaydettiğiniz bilgiler

16. Arama geçmişi. Google, Yahoo gibi robotlarda ne aradınız bunlar kaydediliyor, biliniyor.

17. Medya geçmişiniz, Youtube ve benzeri hangi videoları izlediniz, indirdiniz.

18. Müzik ve radyo, hangi müzikleri ve/veya hangi radyo kanallarını dinliyorsunuz, bunlar biliniyor.

19. Fotoğraflarınız. Hangi fotoğrafları indirdiniz veya yüklediniz. Bunlar bu işletmeler tarafından biliniyor

20. Web geçmişiniz, web sayfasında neleri okudunuz, hangi sayfaları izlediniz bunlar kaydediliyor. Google’ın buna göre reklamlar gösterdiği bir gerçek. Mesela amazonda bir kitap inceleyin, o kitabın reklamını Hürriyet online da görme olasılığınız oldukça yüksek. 

21. Sosyal medya hareketleriniz,  Sosyal medyada her ne yaptıysanız kaydediliyor.

22. Beğendikleriniz, paylaştıklarınız. Sosyal medya da beğendiğiniz ve/veya paylaştığınız tüm postlar.

23. Ses kaydı, Şu sıralar Amazon’un Alexası, Google’un Home2unu kullanıyorsanız tüm konuşma geçmişiniz kaydediliyor. IP üzerinden yapılan telefon konuşmalarınız.

24. Satın alma geçmişiniz. İnternette neler satın aldınız veya alıyorsunuz. Bunlar kaydediliyor. Satın alma alışkanlıklarınıza göre size reklamlar gösteriliyor.

25. Okuduğunuz kitaplar. İnternetten satın aldığınız basılı ve elektronik kitaplar

26. Dosyalarınız. İnternet üzerinde sakladığınız (dropbox, Google drive.. vs.) tüm dosyalar.

27. Fitness ve sağlık bilginiz. Apple sadece attığınız adımları saymıyor. Onları saklıyor ve analiz de ediyor.

28. Reklam alışkanlıklarınız, Hangi reklamları tıklıyorsunuz? Hangi ürünleri ilgi gösteriyorsunuz? Bunlar kaydediliyor.

29. Sadece ben, Hayır sadece sen değil onlar da görüyor. Sosyal medya da ki paylaşımları “sadece ben” diyerek sadece arkadaşlarınızdan gizleyebilirsiniz,  onlardan değil.

30. Telefonunuzun markası, sadece telefon mu? Değil, kullandığınız tüm akıllı cihazların markası.

Geriye ne kaldı? Günahlarınız ve sevaplarınız. Yapay zekanın gelişimi ile birlikte hakkınızda bilinenlerden yola çıkılarak alışkanlıklarınızın da ötesine hakkınızda bir çok şey mesela düşünce, fikir, planlarınız vb. bilinecek ve önlemler alınabilecek veya yönlendirmeler yapılabilecek.

İzlemenin yurtdışı bazlı teknoloji şirketleri tarafından yapılası ise ayrıca endişe verici bir durum. Maalesef.  

KAYNAK: Security Baron

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