Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarında ödüller verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenen Farabi VII. Ar-Ge ve İnovasyon Pazarı, yoğun katılımla gerçekleşti. BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı açılış törenin ardından yapılan değerlendirme sonrası dereceye girenlere ödülleri verildi.

VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarında; Elektronik ve Bilişim Teknolojileri, Enerji ve Makine Teknolojileri, Gıda, Kimya ve Çevre Teknolojileri, Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri ve Uygulamaları, Tıp ve Yaşambilim Uygulamaları ile Sosyal Bilimler Uygulamaları olarak 6 ana tema yer aldığı Proje Pazarında 86 üniversite, 11 şirket, 3 bilim ve sanat merkezi, 1 teknik lise, 1 belediye adına ve 3 bireysel olmak üzere toplam 105 proje arasından 60 proje çevrimiçi değerlendirmeye kabul edildi.

Farabi VII. Ar-Ge ve İnovasyon Pazarı etkinliğinde, birinci olan projeye 7 bin TL ödül ile ön kuluçka desteği, ikincilik kazanan her bir projeye 5 bin TL ve ön kuluçka desteği, üçüncülük kazanan her bir projeye 3 bin TL ödül ve Mansiyon ödülünü kazanan proje için bin TL ödül kazandı. Jürimizden gelen değerlendirme sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan projeler: Birinci olan proje: Smart Batarya; Bayram Devlet, Ali Keçebaş, İkinci olan projeler: Patlama ve Darbelere Karşı Yerli ve Çevreci Koruma Malzemelerinin Geliştirilmesi; Bilal Esmer, Kübra Eylül Baysak, Cansu İlke Kuru, Android Tabanlı Taşınabilir Akıllı Diyaliz Cihazı; Ödem Giderici ve Zararlı Toksinleri Tutabilen Nanoteknolojik Filtre Üretimi; Erdi Buluş, Gülseren Sakarya Buluş, Üçüncü olan projeler: Farklı Kaplama Teknikleri Kullanılarak Cam Malzemelere Termodinamik Özellik Kazandırılması; Lale Civan, Erhan Ayas, Semra Kurama, Tır Dorseleri için Enerji Sönümleyici Tampon; İbrahim Semih Topçuoğlu. Temas Yüzeyi Artırılmış Ekolojik Kaymaz Paspas Geliştirilmesi; Sümeyye Reçel, Sevil Günç, Mansiyon ödülü kazanan proje: Antimikrobiyal Peptid İçeren Hedeflendirilmiş Nanoformülasyonların Üretimi ve In vitro Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi; İrem Çoksu, Yiğit Can Baycılı, Serap Derman olarak belirlendi.

Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, öğleden sonra dereceye giren proje temsilcileri ile yapılan çevirim içi bağlantısı sonrasında tamamlandı.