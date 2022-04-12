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FANUC'tan VUCA dünyasında teknolojiye yatırım vurgusu

Otomasyon endüstrisinde CNC kontrolör, robot ve makinelerin geliştirilmesine öncülük eden FANUC, esnek ve çevik bir yapıya sahip olmanın hayati önem taşıdığı VUCA dünyasında otonom sistem ve dijitalleşmeye verdiği önemi artırıyor. Şirket, VUCA dünyasındaki konumunu güçlendirecek 10 bin m2’lik FANUC Teknoloji Merkezi’nin yapımına ise bu yıl içerisinde başlıyor.

Bilim ve Teknoloji 12.04.2022, 15:31 12.04.2022, 15:33
FANUC'tan VUCA dünyasında teknolojiye yatırım vurgusu

İmalat sürecine entegre ettiği çok yönlü teknolojilerle fabrika otomasyonuna çözümler getiren FANUC, pandemi sonrası yeni dönemin iş dünyasına getirdiği değişim ve dönüşüme aldığı önlemlerle uyum sağlıyor. Global alanda VUCA dünyası olarak tabir edilen; belirsiz, karmaşık ve değişken bir dönemin içinde doğru analizler gerçekleştiren FANUC; vizyoner bakış açısı, uzun vadeli strateji ve yetkin insan gücüyle mevcut süreci yönetiyor.

“VUCA dünyasında manevra kabiliyetini artırmak oldukça önemli”

Bugün VUCA dünyasında karmaşanın, değişim ve dönüşüm baskısının had safhada olduğu söyleyen FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “VUCA ortamında tek bir odak noktası oluşturan, tek bir doğru tanımlayan ve dolayısıyla tek bir gelecek kurgulayan firmaların yaşama şansı yok denecek kadar az. Geçmiş ve bugünü ele aldığımızda bu dönemde esnek ve çevik bir yapıya sahip olmanın oldukça hayati öneme sahip olduğunu görüyoruz. VUCA dünyasında manevra kabiliyetini artırmak oldukça önemli. Bunun yanında, bugünkü ortamı hızlı öğrenen, öğrendiğini uygulayan, yenilikçi ve cesur ekosistemler arıyor. Yani firmaların tek başına oluşturduğu güç ve aldığı doğru aksiyonlar bu yeni dönemde mutlak sonuca götürmeyebilir. Bu zamana kadar kurulan bütün partnerlik ilişki ağını gözden geçirmek, kuvvetlendirmek ve senkron aksiyonlar planlamak gerekiyor” dedi.

VUCA dünyasında teknolojiye yatırım vurgusu

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan tedarik zinciri kırılmalarının yeni dönemde firmaların aksiyonlarını da şekillendirdiğini belirten Yiğit, konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkeler arasındaki konteyner taşıma ücretlerinin bir yıl içinde 5 kat artması Türkiye’yi de ciddi anlamda etkiledi. Başka ülkelere ihracat yapmak isteyen şirketlerimizin navlun maliyeti nedeniyle zor duruma düştüklerine şahit olduk. Vizyon 100 etkinlik platformu ve FANUC ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, toplamda 12 sanal toplantıyla farklı sektörlerden 100 CEO/Genel Müdürü ağırladığımız Dijital CEO etkinliğinde, üretim ve lojistik konusuna da çokça değinildi. Sonuç olarak da kargo ve lojistik sektöründe teknolojiye yatırım yapılmazsa kapasite artışı ve verimlilik sağlamanın mümkün görünmediği sonucuna ulaştık. VUCA dünyasında firmalarımızın Türkiye’nin coğrafi konum avantajını etkin hale getirebilmesi için teknolojiye her zamankinden daha fazla yatırım yapması gerekiyor.”

FANUC Teknoloji Merkezi’nin yapımı bu yıl içinde başlıyor

FANUC’un bünyesinde bulundurduğu ürün gruplarıyla Türkiye’de üretim yapan hemen hemen her sektöre dokunduğunu ifade eden Yiğit, “Türkiye pazarındaki potansiyeli daha iyi değerlendirmek adına uzun vadeli yatırım stratejimiz kapsamında 10 bin m2’lik FANUC Teknoloji Merkezi’mizin yapımına bu yıl içerisinde başlayacağız. Amacımız hem otonom sistemlere ve dijitalleşmeye duyulan büyük ihtiyaca zamanında cevap verebilmek hem de üretim sektörünün ve üniversitelerin yeni nesil teknolojilerle alakalı uygulamaları tecrübe etmelerini sağlamak. Uzun vadeli düşünüyoruz çünkü VUCA döneminin geçici değil kalıcı olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla eski normal ya da eskiye dönüş diye bir şeyin olmayacağını ve dinamik süreçlerin şekil değiştirerek devam edeceği öngörüsüyle hareket etmemiz gerekiyor. Bizim asıl ihtiyacımız olan; vizyoner bakış açısı, uzun vadeli strateji ve yetkin insan gücü. Eğer bu üçlüyü sağlam tutar ve bunu coğrafi konumumuzun avantajı ile birleştirebilirsek bu krizden çok karlı ve dönüşmüş şekilde çıkabiliriz” açıklamasında bulundu.

#FANUC #Teoman Alper Yiğit #VUCA
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