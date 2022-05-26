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Fan mühendisliğinin uzman kuruluşu AIRONN 10’uncu yılını Ataşehir’de kutladı

Türkiye İklimlendirme Havalandırma sektörünün önde gelen şirketlerinden AIRONN A.Ş.’nin 10’uncu yılına özel olarak Ataşehir’de geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirildi. ‘Aironn 10. Yıl Etkinliği’ne çok sayıda sektörün önde gelen temsilcisi, akademisyen ve iş adamı ile iş kadını katıldı.

Bilim ve Teknoloji 26.05.2022, 12:20
Fan mühendisliğinin uzman kuruluşu AIRONN 10’uncu yılını Ataşehir’de kutladı

Türkiye İklimlendirme Havalandırma sektörünün önde gelen şirketlerinden AIRONN A.Ş.’nin 10’uncu yılına özel olarak Ataşehir’de geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirildi. ‘Aironn 10. Yıl Etkinliği’ne çok sayıda sektörün önde gelen temsilcisi, akademisyen ve iş adamı ile iş kadını katıldı.

Türkiye’nin havalandırma sektöründe önemli yatırımları ile adından söz ettiren fan mühendisliği şirketi Aironn, 10’uncu yılını kutladığı dev organizasyonda duygulu, coşkulu, keyifli anlar yaşandı. Fan mühendisliği ve fan üretiminde söz sahibi olan şirketin 10’uncu yılı kutlama organizasyonu, Ataşehir Sheraton Grand Otel’inde 24 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşti. Trio dinletisi eşliğinde bir kokteyl ile başlayan etkinlik, Murat Atıl’ın sunuculuğunu yaptığı programla devam etti.

Türkiye Yangın Sektörünün duayeni Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın anıldığı bir video sunumun ardından yaptığı açılış konuşmasında Aironn A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Akgül, “Aironn bizim çocuklarımızdan biri. ‘Bizim’ diyorum, çünkü tüm ekip arkadaşlarımla bu duyguyu paylaştığımızı düşünüyorum. Aslında bu çocuğu sizlerle birlikte büyüttük, sizlerle birlikte güçlü bir aile olduk. Bu sebeple bu geceyi yine sizlerle paylaşarak ölümsüzleştirmek istiyoruz. Çok kolay bir on yıl olduğunu söyleyemem ama idealleriniz varsa, kendinize inanıyorsanız, sevenleriniz ve sizlere güvenenler, bir de arkanızda aileniz varsa aşılamayacak engel yok diyebilirim. Bugün, 1’in yanına bir sıfır koyduk, sıfırları artıracağımız, birlikte büyüyeceğimiz güçleneceğimiz nice yıllarımız olsun temennisindeyim” dedi.

Berrak Çetinkaya ve Motto orkestrasının misafirlere keyifli anlar yaşattığı gecede düzenlenen çekilişin birincisine Mauritius’ta iki kişilik bir haftalık tatil, ikincisine IPod, üçüncüsüne ise akıllı saat hediye edildi.

Türkiye’nin makine mühendisliği alanındaki ilk kadın profesörü A.Nilüfer Eğrican’ın öz yaşam öyküsünü anlatan ‘Akife’ isimli kitabın ilk baskısı, yapılan çekilişle üç misafire bizzat Nilüfer Eğrican tarafından takdim edildi.

Aironn A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Akgül, Genel Müdürü Uğur Akgül, Genel Müdür Yardımcısı ve Ar-Ge Direktörü Efe Ünal, etkinliğe katılan basın mensuplarına özetle şunları söyledi: “Bu on yıllık süreç için gururla söyleyebiliyoruz ki Aironn A.Ş. Türkiye havalandırma sektöründe, yurtiçinde ve yurtdışında önemli başarılara ve ‘ilk’lere imza attı. İlk günden bugüne, Aironn Ar-Ge odaklı bir kuruluş oldu, Ar-Ge başarılarımızla ivme kazandık. Bunun ne denli doğru bir strateji olduğunu da elde ettiğimiz kazanımlar ve bu gün vardığımız nokta kanıtlıyor.

Bir örnek vermek gerekirse AMCA 210-16 uluslararası akreditasyona sahip fan test laboratuvarımız, Türkiye’de ve bölge coğrafyasındaki ilk ve tek akredite test düzeneğidir. Bu laboratuvarımız ile kendi ürünlerimizi test edebildiğimiz gibi başka firmaların da bu alanda fan performanslarını test ederek sektöre hizmet verebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu ve buna benzer ‘ilk’lere imza atacağız, öncülüklerde bulunacağız. Bu da bizim büyümemize katkı sağlayacak. Bugün böylesine güçlü bir katılımla bu organizasyonu gerçekleştirmiş olmaktan, sektör mensuplarımıza, değerli büyüklerimize, dostlarımıza keyifli anlar yaşatabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

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