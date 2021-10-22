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Facebook’tan telif hakkı kararı

Facebook kullanıcıların paylaştığı ve basın kuruluşlarınca üretilen içeriklerin telif hakları için ödeme yapılacağını açıkladı.

Bilim ve Teknoloji 22.10.2021, 12:52
Facebook’tan telif hakkı kararı

Facebook'tan yapılan açıklamada, birçok yerel ve ulusal Fransız basın kuruluşunu temsil eden Genel Bilgi Basın İttifakı ile anlaşma imzalandığı, bu çerçevede, kullanıcıların paylaştığı ve bu basın kuruluşlarınca üretilen içeriklerin telif hakları için ödeme yapılacağı belirtildi.

Ayrıca söz konusu basın kuruluşlarının Ocak 2022'de Fransa'da yürürlüğe girecek "Facebook News" uygulamasına erişimi olacak.

APIG Başkanı Pirre Louette, yaptığı açıklamada, Facebook ile yapılan anlaşmanın Fransız yasalarının uygulanmasını sağlayacağını ve Fransız basın kuruluşlarına önemli finansman katkısında bulunacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) telif hakları kararnamesini hayata geçiren ilk ülke Fransa olmuştu.

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