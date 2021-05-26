banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!

Facebook ve Twitter'a yeni zorunluluk getirildi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook ve Twitter'a Rusya'da veri tabanı kurma zorunluluğu getirdi.

Bilim ve Teknoloji 26.05.2021, 15:56
Facebook ve Twitter'a yeni zorunluluk getirildi

Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Milos Vagner, "1 Temmuz'a kadar Facebook, Twitter ve diğerleri, Rus kullanıcıların veri tabanlarını yerelleştirmekle yükümlü" dedi.

Rusya'da günlük 500 binden fazla ziyaretçi alan yabancı bilişim şirketlerine yerelde şube açma zorunluluğu getiren yasa tasarısı, 21 Mayıs'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulmuştu.

Şirketlerin buna uymamaları halinde, özellikle reklam verme ve kişisel verileri toplama yasağı getirilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemenin kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, World Of Tanks yer alabilir. 

Yorumlar (0)
22°
açık