Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye teknoloji girişimlerine yönelik BAŞLAT programını hayata geçiriyor

28 teknoloji girişimi BAŞLAT ile uluslararası mentorluk ve eğitimlerden yararlanacak

Yarın lansmanı yapılacak BAŞLAT programı, programa katılmaya hak kazanan girişimlere program boyunca pazarlama, Ar-Ge, inovasyon gibi çeşitli konularda alanının uluslararası uzmanlarından eğitim ve birebir mentorluk fırsatları sağlayacak. Ayrıca programa katılan girişimler, dünyanın dört bir yanından en iyi deep tech girişimleri için kurulan Deep Tech Öncüleri (Deep Tech Pioneers) topluluğuna katılma şansı yakalayacak. Bunlara ek olarak, program sonunda programdaki beş sektör kapsamında teknoloji trendlerine yönelik öngörülerin yer aldığı, Türkiye’de ve dünyada çığır açan inovasyonların bilimsel ve teknoloji odaklı araştırmasının yapılacağı sektörel raporlar sunulacak. Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye, BAŞLAT programı ile girişimlerin olası yatırım fırsatlarına erişmesini, uluslararası iş ortaklıklarına ve yeni müşterilere ulaşma potansiyelini ve stratejik partnerliklerini desteklemeyi hedefliyor.

Kapsamlı bir tasarıma sahip olan bu programa katılma hakkı kazanan girişimler, Akıllı Şehirler, Dijital Sağlık, Eğitim Teknolojileri, Tarım Teknolojileri ve Veri & Siber Güvenlik alanlarında faaliyet gösterme, bilimsel olarak kanıtlanmış bir teknoloji geliştirme veya var olan teknolojiyi yüksek etki yaratabilmek için iyileştirme ve geliştirdiği teknoloji ile sosyal bir fayda uyandırma kriterleri doğrultusunda belirlendi.

“Ülkemizdeki girişim ekosistemini anlamlı sorunları çözmek üzere güçlendireceğiz.”

“Bugün teknoloji girişimleri konusunda Türkiye’nin büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu dile getiren Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür BAŞLAT programıyla ilgili şu şekilde konuştu: “Yerli girişimlere topluluk kurmaları için ihtiyaç duydukları gücü sağlamak en büyük önceliklerimizden biri. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz bu program aracılığıyla girişimcilere eğitimleri ve büyümeleri için destek sağlayarak ülkemizdeki girişim ekosistemini anlamlı sorunları çözmek üzere güçlendireceğiz.”

Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu & Başkanı Timur Topalgökçeli ise Türkiye girişimcilik ekosisteminin, dünyanın en hızlı büyüyenleri arasında yer aldığını söyleyerek ekledi: “Son senelerde çok başarılı teknoloji girişimleri yerli ve uluslararası sahnelerde yer alarak büyük etki yaratmayı başardı. Bizim amacımız, Ar-Ge tabanlı teknoloji geliştiren girişimlere odaklanarak bu etkiyi daha da artırmak ve teknoloji üreten bir ekosisteme geçişimizi hızlandırmak. BAŞLAT ile bu zor yolu seçen girişimcilerimizin ihtiyaçlarına yönelik özel bir program tasarladık ve bu konuda uzman iki global kurumun güçlerini birleştirdik. Kendi araştırmalarımıza ve verilere dayanarak bir akademi oluşturduk. Bu doğrultuda, girişimciler olarak ufkumuzun sınırlarını bizim belirlediğimize inanıyoruz.”

BAŞLAT programı lansman etkinliğini 16:30 - 18:30 saatleri arasında buradan kayıt yaptırarak izleyebilirsiniz.