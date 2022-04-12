Facebook'un sahibi güvenliği için servet ödüyor!

ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; Ünlü CEO’nun Meta için yaptığı yatırımlar uzun bir süre konuşulmuştu. Ancak Zuckerberg bu sefer kendi güvenliği ve seyahatlerinde kullandığı özel jet harcamalarıyla dudak uçuklattı. İşte Zuckerberg’in 2021 seyahatlerinin bedeli!

İŞTE, MARK ZUCKERBERG’İN 2021 YILINDA GÜVENLİK VE ÖZEL JET MASRAFI!

Meta CEO’su Zuckerberg, 2018 yılında güvenlik önlemlerini arttırmaya başlamıştı. 2019 yılından bu yana özel jetiyle daha az seyahat eden ünlü CEO, güvenlik ve özel jetlere 26,8 milyon dolar harcadı. Meta, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bildirdiği masraflarda 2021‘de Zuckerberg ve ailesi için güvenlik ve özel jetlere 26,8 milyon dolarlık rekor bir harcama yaptığı ortaya çıktı.

Mark Zuckerberg’in 2019 yılından itibaren 7/24 koruma korumasına sahip olduğunu ve kurşuna dayanıklı cam ve panik düğmesi olan bir ofise sahip olduğu biliniyor. Cambridge Analytica skandalından sonra Trump’ın seçimi kazanmasında büyük bir etkisi olduğu düşünülen Zuckerberg bu olaylardan sonra da güvenlik önlemlerini arttırmıştı.

2021‘de Zuckerberg’in kişisel güvenliğe 15,1 milyon dolardan fazla para harcamasının yanı sıra, 2021’de Zuckerberg için özel hava yolculuğuna 1,6 milyon dolardan fazla para harcadığı da belirtildi. 2020 yılında yaklaşık 1,8 milyon dolar ve 2019’da 2,9 milyon dolar harcayan Zuckerberg‘in jet masraflarının geçtiğimiz yıllara göre azaldığı anlaşılıyor.

Zuckerberg’in diğer teknoloji milyarderleri Jeff Bezos ve Elon Musk‘a göre az mı çok mu harcadığı maalesef ki bilinmiyor. Diğer milyarderler güvenlik maliyetlerini kamuya açıklamadıkları için ünlü CEO’nun müsrif davranıp davranmadığıyla ilgili bir yorumda bulunamıyoruz.