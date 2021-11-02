Facebook'un ismi değişti, Twitter için alay konusu oldu!

Facebook, akşam saatlerinde yapmış olduğu etkinlikte önemli haberlerle hayranları karşısına çıktı. Şirket, metaverse konusundaki çılgın yatırımlarını kullanıcılarına aktarırken; aynı zamanda bir süredir beklenen isim değişikliğini de gerçekleştirdi.

Uygulama ve hizmetlerini tek bir çatı altında toplamaya karar veren şirket, ismini Meta olarak değiştirdi. Bu kapsamda logosunu da yeniledi. Böylelikle yeniden markalaşan Facebook, gelecek hedeflerinden bahsetti. Ancak şirketin ezeli rakiplerinden Twitter, bu konuyu da pas geçmedi. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, isim değişikliğini tiye aldı.

Twitter’dan isim değiştirme şakası!

Popüler sosyal medya servislerinden Twitter, hemen her fırsatta rakibi Facebook ile alay etmesiyle tanınıyor. Şirket, bu gece de elindeki fırsatı değerlendirerek, bir kez daha rakibiyle uğraştı. “BÜYÜK HABER” başlığı altında dikkatleri üzerine çeken platform, akabinde şaka yaptığını ima ederek “Hala Twitter” açıklamasında bulundu.

BIG NEWS lol jk still Twitter — Twitter (@Twitter) October 28, 2021

Twitter‘ın bu paylaşımına cevap olarak Literal Larry isimli bir kullanıcı, “Adınız kelimenin tam anlamıyla hala Twitter!” dedi. Şirket, bu yorumu “Çok doğru Larry” diye onayladı ve dalga geçmeyi sürdürdü. Bir başka kullanıcısıysa, “Twitter bu yüzden kazanıyor” dedi. Buna karşılık, “Kazandık mı yoksa kaybetmedik mi” cevabını aldı.

McDonald’s, McNuggets’larının peşine düştü!

Ekim ayının başlarında, WhatsApp, Facebook ve Instagram sayfalarında erişim problemi yaşandı. Bunun üzerine sosyal medyada kullanıcıları kendine toplayan Twitter “Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba” şeklinde bir paylaşım yaptı. Ardından McDonald’s “Merhaba size ne verebilirim?” yanıtını verdi. Twitter da “Arkadaşlarım için 59.6 milyon (Takipçi sayısı kadar)nugget istiyorum” dedi.

u never picked up ur 59.6 million McNuggets — McDonald's (@McDonalds) October 28, 2021

McDonald’s satış yapmakta kararlı olduğu için “Paket mi olacak yoksa burada mı yiyeceksiniz?” dedi. Twitter da son olarak “DM üzerinden gönderebilir misin?” cevabını verdi. Ardından bugün, Twitter‘ın yapmış olduğu paylaşıma McDonald’s “59.6 milyon McNuggets’ını hala almadın” diyerek bir gönderme yaptı. Şirket de “Artık 60.3 milyon oldu” şeklinde yanıtladı.