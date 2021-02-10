Facebook'tan kullanıcılarına koronavirüs ayarı!

Dünyaca ünlü, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, koronavirüs ile ilgili insanları yanıltıcı, aldatıcı, endişelendirici nitelikteki paylaşımlara yasak koydu.

KURALI İHLAL EDEN ENGELLENECEK

Konulan yasak kapsamında; kullanıcılar koronavirüsün insan yapımı olduğu, koronavirüs aşısının bir işe yaramadığı, aşının otizme neden olduğu tarzındaki düşüncelerini takipçileriyle paylaşamayacak. Paylaştıkları takdirde Facebook kullanıcıların paylaşımlarını engelleyecek.

YANLIŞ BİLGİNİN ÖNÜNE GEÇİLMEYE ÇALIŞILINACAK

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Facebook, küresel bir salgına dönüşen koronavirüsle ilgili sosyal medyada pek çok sahte haber ve yanlış bilginin yayılmasının önüne geçmek için bazı konularda kullanıcılarına yasak koyma kararı aldı.

"AŞI OTİZME NEDEN OLUYOR" DEMEK YASAK

Söz konusu yasaklar kapsamında Facebook kullanıcıları koronavirüsün bir laboratuvar üretimi olduğunu, insan yapımı olduğunu, koronavirüs aşısının otizme neden olduğunu belirten düşüncelerini takipçileriyle paylaşamayacak. Paylaşılması durumunda kullanıcıları o paylaşımları engellenecek.

Yasaklar Facebook’un kardeş platformu Instagram’da da geçerli olacak.

JIM KILLOCK: FACEBOOK TEMKİNLİ OLMALI

Sosyal medyada ifade özgürlüğünü savunan bir grup olan Open Rights Grup’un temsilcilerinden Jim Killock konuyla ilgili yaptığı açıklamada Facebook'un temkinli olması gerektiğini ifade ederken, yanlış bilgi ile insanların gerçek endişelerini ifade eden içerikler arasında ince bir çizgi olduğunu belirtti.