FABTECH 2021 Fuarı’na Ermaksan imzası

‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan; ABD'de düzenlenen ve sektörün dünya çapındaki en önemli fuarlarından biri olan FABTECH 2021 Fuarı'nda, ileri teknolojiyle geliştirdiği yeni nesil, çevreci ve enerji tasarruflu ürünlerini sergiledi.

ErmakUSA isimli şirketiyle, ABD ve bölge pazarına yönelik faaliyetlerini uzun süredir sürdüren Ermaksan, fuarda açtığı 2 ayrı stant ile adeta gövde gösterisi yaparken, yenilikçi ürünleriyle de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bursa – ‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan; ABD'de düzenlenen ve sektörün dünya çapındaki en önemli fuarlarından biri olan FABTECH 2021 Fuarı'nda, ileri teknolojiyle geliştirdiği yeni nesil, çevreci ve enerji tasarruflu ürünlerini gururla sergiledi.

ErmakUSA isimli şirketiyle, ABD ve bölge pazarına yönelik faaliyetlerini uzun süredir sürdüren şirket; fuarda Ermaksan ve Ermaksan Additive olmak üzere iki ayrı stantta ziyaretçileriyle buluştu.

13-16 Eylül tarihlerinde, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen fuarda Ermaksan; A4414 no’lu stantta üstün performans ve yüksek verimlilik sağlayan FIBERMAK GEN-5 lazer kesim makinesi (10KW, 3X1,5m), fiyat/ performans ürünü HAWK lazer kesim makinesi (2KW, 3x1,5), çevreci EVO III, (3100x135 ton) hibrit abkant, çevreci GREEN PRESS FX SERVO (6521)- servo elektrikli abkant, SPEED BEND PRO, POWER BEND FALCON 3760X220 ton ve diz boşluklu koltuklu POWER BEND SEATER 1270-60 gibi ürünlerini sergiledi.

3 boyutlu metal yazıcı büyük ilgi gördü

ERMAKSAN çatısı altında Türkiye’nin ilk, dünyanın da sayılı metal 3D katmanlı imalat teknolojisi üreten firma olan ERMAKSAN Additive için kullanılan A1318 no’lu standında ise şirket, ENAVISION 120 isimli metal 3D eklemeli imalat makinesini sergiledi.

Ermaksan; fuar süresince Endüstri 4.0 uyumlu, teknoloji ve mühendisliğin mükemmel kombinasyonuyla işlenen ileri teknolojili ürünleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Üretim süreçlerinde başlayan büyük dönüşümün en önemli örneklerinin sergilendiği fuar süresince Ermaksan, son teknolojiye sahip, özgün tasarımlı ve kullanıcı dostu ürünleriyle ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan

Sürdürülebilir başarı vurgusu

Fuarı değerlendiren Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, 4 gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileriyle verimli iş görüşmelerine imza attıklarını kaydetti.

Fuarda, üstün AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri yeni nesil ürünlerin, ziyaretçilerin takdirini topladığını belirten Özkayan, küresel düzeyde yakalanan kalite ve müşteri memnuniyeti esaslarından dolayı Ermaksan ürünlerine ciddi bir güven duyulduğunu söyledi.

Ermaksan’ın sürdürülebilir başarı ve ihracat odaklı üretim modeliyle ülkemize katma değer sağlama gayretinde olduğunu kaydeden Özkayan; “Büyük önem verdiğimiz AR-GE ve inovasyon faaliyetlerimiz çerçevesinde, ürün geliştirme, yazılım teknolojileri ve know-how’ı elimizde bulunan parçaların üretimi konusunda, sürdürülebilir başarı odaklı faaliyetlere yoğunlaşmış durumdayız. Küresel düzeydeki markalaşma çalışmalarımız doğrultusunda, sahip olduğumuz teknolojiyi daha da geliştirmek adına çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Teknolojik gelişime liderlik ediyor

Öte yandan, bugün itibariyle 110’dan fazla ülkede Ermaksan’ın geliştirdiği yerli ve milli ürünler gururla sergileniyor.

Dünyanın en önemli lazer çip üreticileri arasında yer alan Ermaksan, kilogram değeri 2 milyon doları bulan ve dünyada sayılı ülkenin üretebildiği; aydınlatma (LED), elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri, sağlık, tıp gibi hayatın pek çok alanında kullanılan bu teknoloji ile ülkemizin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine çok önemli katkılar sağlıyor.

Lazer ışın kaynağını da Türkiye’de ilk kez, yüzde 100 yerli olarak üretme başarısı gösteren Ermaksan, dünyada sayılı firmanın ürettiği ve enerji, yapı, ulaştırma, denizcilik, havacılık, uzay, güvenlik, medikal, sismoloji gibi pek çok alanda sıcaklık, basınç, titreşim, kuvvet, gerinim gibi çeşitli ölçümlerin yapılmasına olanak sağlayan FBG sensörlerini de (Fiber Bragg Grating) sanayicilerin kullanımına sundu.