Expo Tech, Türksat’ın desteği ile 14 Eylül’de başlıyor

Türksat’ın iletişim desteği sağlayacağı Expo Tech / Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın ikincisi 14-17 Eylül 2022’de İzmir Fuar alanında düzenlenecek.

Türksat’ın iletişim desteği vereceği fuarda, “Yeşil Mutabakat ve Temiz Enerji” kapsamında 12 panel, 10 konferans, 8 sektör toplantısı, B2B İş Görüşmeleri ve Proje Yarışması (Hackathon - Makeathon - Ideathon) gerçekleşecek. “Yerli Üretim, Global Ticaret” temasıyla düzenlenecek fuar ile sektöründe lider sanayicilerin tedarikçilerle buluşarak iş gücünü büyütmesi ve üretimlerde yerlilik oranının artırılması amaçlanıyor. Expo Tech’de, otomotivden savunma sanayine, tarımdan gıdaya, enerjiden bilişime kadar tüm sektörlerdeki teknolojiyi kullanan üreticiler yer alacak.