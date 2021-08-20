Excalibur’un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM’de açıldı

Casper, Excalibur’un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM’de açtı. Güç ve performansı yerinde deneyimlemek isteyen teknoloji severlere kapılarını açan Casper Excalibur, mağazalaşma hedefleri doğrultusunda tüm büyük şehirlerde deneyim mağazalarıyla hizmet vermeyi hedefliyor.

Bilgisayardan tablete, akıllı telefondan monitöre, oyun bilgisayarından aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürün sunan Casper, ilk deneyim mağazasını Forum İstanbul AVM’de açtı. İlerleyen süreçlerde tüm büyük şehirlerde deneyim mağazalarıyla hizmet vermeyi planlayan Casper, bilgisayar konfigüre etmenin en güvenli halini tüketicileriyle buluşturmayı hedefliyor.

İhtiyaca uygun bilgisayarlar mağazada konfigüre edilebilecek

Casper’ın, kendi deneyim mağazasında konfigürasyon özelliğini ortaya çıkararak, bilgisayar toplamanın en güvenli halini tüketicilerine ulaştırmayı amaçladığını belirten Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, “Casper, perakende kanallarda talep gören ve sevilen bir marka. Mağazamızda diğer Excalibur ürünlerimizde olduğu gibi ömür boyu performans garantisine ek olarak birçok içeriği de tüketicimize ulaştıracağız” ifadelerinde bulunuyor. Ahmet Beliktay, “İletişim hedefimiz, deneyim mağazasını markamızın tüketicileri ile buluşma noktası haline getirmek. Pandemi süreci de müsaade ederse tüm büyük şehirlerde olmayı amaçlıyoruz. Mağazamızda telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan aksesuarlara kadar tüm Casper ve Excalibur ürünleri ve modelleri yer alıyor. Tüketiciler tüm ürünleri mağazada deneyimleyebilecek, uzman satış danışmanlarıyla yüzlerce seçenek arasından ürünleri konfigüre edebilecek. Web sitemizdeki her konfigürasyonu, mağazadaki teknoloji danışmanımız ile birlikte oluşturabilecek ve sipariş verebilecek.” açıklamasında bulunuyor.