Eğlence dünyasının amirali olan video oyunlar, içerisinde farklı dünyaları barındırıyor. Oyunlardaki dünyalar ve hikaye kurgusu öyle sürükleyici ki adeta birer kitap okunur gibi oynanıyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da milyonları peşinden sürükleyen ve saatlerce bilgisayarların başından ayrılmadan oynanan oyunların hangi kitaplardan uyarlandığına oyunseverler için ışık tutuyor.

Oyunlar kimi zaman bir Orta Çağ dünyasında, kimi zaman da bir bilim kurgu dünyasında geçen hikayelerle örtülü oluyor. Oyunseverleri birbirinden sürükleyici maceraların peşine sürükleyen bu oyunların arka planında ise fazlaca detayın hakim olduğu büyük eserler yer alıyor. En sevilen ve macera dolu oyunların yol arkadaşı olan güç ve performans bilgisayarı Casper Excalibur da satış rekorları kıran oyunların aslında hangi kitaplardan uyarlanıp video oyun endüstrisinde zirveye oturduğuna dikkat çekiyor.

Bu oyunlar o kitaplardan uyarlandı

Mouseların hızla hareket ettiği, klavye tuşlarının sesinin ise RGB ışıklarının aydınlattığı odalardaki sessizliği delip geçtiği birçok oyun bulunuyor. Oyun bilgisayarlarının vazgeçilmezleri arasına girenlerin arka planında da farklı kurgu dünyalar yer alması, bu oyunların sanki birer kitaptan çıkmış oyunlar olduğunu sergiliyor. Güç ve performans bilgisayarı Casper Excalibur da kiminin efsaneleştiği kiminin satış rekorları kırdığı video oyunlarının hangi kitaplardan uyarlandığını sıralıyor.

1. Witcher Serisi: Rivialı Geralt’ın maceralarıyla haydutların, iblislerin ve canavarların peşine düşülen Witcher oyunu, Andrzej Sapkowski tarafından yazılan aynı isme sahip, son derece popüler bir Polonya kurgu serisine dayanıyor. Kimi oyuncuların kitaplarını okumadığı, kimilerinin de oyunlar sayesinde kitaplarla tanıştığı bu oyun serisi, “Kitaplar mı oyunları, oyunlar mı kitapları popüler ediyor?” sorusunun sıkça sorulmasına neden oluyor. Kitap ile oyunlar birebir örtüşmese de hikaye kurgusu ile Witcher, son dönemde oyuncuların en çok oynadığı oyunlar arasında yer alıyor.

2. Assassin’s Creed: Hasan Sabbah’ın cennetine konuk olduğunuz, Haşhaşiler ile Tapınak Şövalyelerinin Cennet Elması için savaşına tanık olunan oyun son dönemlerin en popüler macera oyunu. Tam anlamıyla bir kitap uyarlaması olmasa da oyunun konusu Vladimir Bartol tarafından 1938’de yazılan “Alamut” eserine dayanıyor. Dönemin tarihi ve çevresel dokusunu içerisinde bulunduran oyun birçok serisi ile rekorlar kırıyor.

3. S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl: Boris ve Arkady Strugatsky kardeşlerin 1972 tarihli “Roadside Picnic” adlı romanından uyarlanan oyun, sinema dünyasının efsane isimlerinden Andrei Tarkovsky’nin “Stalker” isimli filminden de esinlendi. Kitap, uzaylılar tarafından geride bırakılan bazı değerli eserleri ele geçirmek için yasaklı bölgelere giren iz sürücü Redrick "Red" Schuhart’ın hikayesini anlatıyor.

4. Metro 2033: Olağanüstü atmosferik hayatta kalma ve korku oyunu olan Metro 2033, Rus yazar Dimitry Glukhovsky’nin aynı adlı romanına dayanıyor. Hem kitap hem de oyun, nükleer bir soykırım tarafından neredeyse düzleştirilmiş olan kıyamet sonrası Moskova’nın altındaki metro sisteminde geçiyor.

5. SPEC OPS: THE LINE: Kitabın doğrudan bir yeniden anlatımı olmasa da Spec Ops: The Line, Joseph Conrad’ın 1899 tarihli “Heart of Darkness” romanına dayanıyor. Bir şirket temsilcisinin haydut bir iş arkadaşı aramak için Afrika’ya seyahat etmesini ele alan hikayede tamamen farklı bir çağa ve ortama sürükleniyorsunuz.