banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı
Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı

Etkili röportaj nasıl yapılır?

Röportajlar televizyon programlarının ve belgesellerin ana unsuru olarak kabul ediliyor. Röportajın gizli amacının ilgiyi yönlendirmek olduğunu belirten uzmanlar, içeriği zenginleştirmek açısından röportaj öncesi hazırlığın önemini vurguluyor. Uzmanlar, izleyicilerin gördüklerine önem verdikleri için röportaj esnasında görsel zenginlik sağlayan arka plana önem verilmesi ve röportaj yapan kişinin de kendini sürekli geliştirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bilim ve Teknoloji 10.02.2022, 18:40
Etkili röportaj nasıl yapılır?

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esennur Sirer, video röportajların habercilik açısından önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Röportajın gizli amacı ilgiyi yönlendirmektir

Röportajın pek çok televizyon programı ve belgeselin ana unsuru olduğunu belirten Doç. Dr. Esennur Sirer, “Röportajın iyi yapılmış olması, yapımın izlenirliğini ve kalitesini olumlu yönde etkiliyor. Röportajın esas amacı konu hakkında bilgi vermek olsa da gizli amacı ilgiyi yönlendirmektir. Doğal olarak röportaj, ses yani içerik ve görüntü olmak üzere iki bileşenden oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Ön hazırlık büyük önem taşıyor

İçerik oluşturmak için öncelikle röportaj yapılacak kişi ile konu hakkında ön araştırma ve hazırlık yapılması gerektiğini ifade eden Sirer, “Röportaj yapılacak kişiler tarafından paylaşılacak bilgilerin önemli olması ve açıklamayı çok iyi yapacaklarından emin olunması gerekiyor. Bir kamera ile çekime çıkmadan önce potansiyel olarak röportaj yapılacak kişilerle buluşup konuşulmalı. En azından telefonda görüşülmeli. Böylece röportaj yapılacak kişinin seçilen içeriğe uygun cevaplar verip veremeyeceği, içeriği zenginleştirmeye yardımcı olup olamayacağı anlaşılmış olur.” dedi.

Röportaj soruları açık ve net olmalı

Doç. Dr. Esennur Sirer, sokak röportajı yapılacaksa röportaj yapılacak kişilerin seçiminin röportajı gerçekleştirecek kişinin tercihleri yönünde şekilleneceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle sokak röportajlarında röportaj yapılan kişiler toplumun tümünü yansıtacak şekilde örnekler alınarak seçilmeli. Yaşlı, genç, çalışan, ev kadını, öğrenci, emekli, memur ve işçi gibi toplumda fazlaca insanda karşılık bulacak şekilde tercih edilmeli. Bu kişilere soru yöneltirken de empati duygusu asla bırakılmamalı. Bu röportaj yapılan kişinin yerine kendini koymaktan çok onu anlayabilmek ve soruların cevaplarının yönlendirme olmadan alındığı kanaatini oluşturmakla ilgili bir durumdur. Önemli olan soru değil, cevaptır. Genel olarak soru basit ve açık bir şekilde sorulmalı ve gazeteciliğin 5N+1K diye bilinen temel soru sözcükleriyle başlamalı. Soruları önceden belirlemenin ve not almanın faydası olacaktır. Böylece uzun bir röportaj kolaylıkla bölünebilir ve istenilen kısmı kullanılabilir.”

Röportajda bel ve göğüs plan çekimi tercih ediliyor 

Çekimin ön planında röportaj yapan ve yapılan kişilerin olması gerektiğini belirten Sirer, “Ön planın nasıl çekileceğini belirlemek için çekim açısı, kameranın bulunduğu seviye ve çekim ölçeği de izleyiciyi etkileyen unsurlardır. Çünkü kamera durduğu yere bağlı olarak bir şeyler anlatır. Genellikle röportajlarda çekimlerin mümkün olduğunca yakın olması ve yüzlerin tamamına yakınının görülmesi gerekiyor. Röportaj yaparken en çok kullanılan ve en sorunsuz ölçek bel plan ya da göğüs plan çekimdir.” diye konuştu.

Seçilen mekan röportajın seyredilmesini sağlıyor

Doç. Dr. Üyesi Esennur Sirer, ‘Röportajın çekim şekli, hikâyenin anlatımını kuvvetlendirdiği için içeriği zenginleştirecek şekilde fark yaratıyor.’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Çünkü izleyicinin gördüğü şey önemlidir ve durup seyretmesini sağlar. Bu nedenle çekim açısı ve çekim ölçekleri yanında röportajın yapıldığı arka plan da önemli. Yapıma görsel zenginlik ve çeşitlilik sağlayan arka plan hikayeyi anlatmaya da yardımcı oluyor. Doğru arka planı seçmek, röportaj yapılacak doğru kişiyi seçmek kadar önem taşıyor. Boş bir fon röportaj yapılan kişi hakkında hiçbir bilgi içermez. Bu nedenle röportaj yapılacak mekanın da çekimden önce araştırılması gerekiyor. Eğer iyi bir arka plan yoksa röportaj mekanını değiştirebilir ya da sanal dekor uygulamalarından faydalanılabilir. Ayrıca arka planda dikkat çekici nitelikte ve renkte objeler yer almamalı ya da yer alan objelerin anlamsız bir bölümü görüntüyü kirletmemeli.”

Röportaj yapan kişi kendini sürekli geliştirmeli

Yapılan çekim sorunsuz biçimde bitse bile sorulmamış bir soru ve çekilmemiş bir plan kalabildiğini belirten Sirer, “Bu nedenle röportaj yapan kişi kendini daima geliştirmek durumundadır. Hiçbir olay, hiçbir konu ya da hiçbir kimse birbirinin aynı değildir. O nedenle işi hafife almadan hazırlanmak özel önem taşıyor. Röportajcılık biraz deneyim olsa da çoğu kez bu işi seven ve hakkını veren kişiler tarafından yapıldığında dikkat çekiyor. Ayrıca röportaj yapılan konuğa ve çekim mekanında bulunan ekibe teşekkür etmek temsil edilen kurum ve ilişkiler açısından unutulmaması gereken bir nezaket kuralıdır.” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11