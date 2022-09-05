Eskişehir’in okulları TEKNOFEST Karadeniz 2022’den 5 ödülle döndü

Eskişehir okulları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST’e damga vurarak, 5 ödül ile dönmeyi başardı.

Samsun’da düzenlenen TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu TEKNOFEST Karadeniz 2022, görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Törende 600 binden fazla yarışmacının başvurduğu yarışmalarda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar ödüllerini aldı. TÜBİTAK yarışmalarında derece alanlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal takdim etti.

5 ödül alarak büyük sevinç yaşadılar

Eskişehir’den festivale katılım sağlayan okul takımları 5 ödül alarak büyük sevinç yaşadı. Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Royal Jelly takımı Tarım Teknolojileri alanında, Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi SİMURG takımı ise Sabit Kanat Performans alanında Türkiye birincisi oldu. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı, Liseler Arası Kutup Araştırmaları yarışmasında Fiziki Bilimler Alanında Türkiye ikincilik ödülü alırken, yine Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATMACA - T26 takımı, Uluslararası serbest görev İnsansız Hava Araçları yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi model uçak kulübü Eren Bülbül takımı ise, Liseler Arası İnsansız Hava Araçları sabit kanat performans yarışmasında Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

“Öğrencilerimizi geleceğin liderleri olarak görüyoruz”

Eğitim anlayışı ile öğrencilerin vizyonunu geliştirmeyi sürdürdüklerine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Öğrencilerimizi teknolojiyi kullanan değil üreten bireyler olarak yetişiyoruz. Öğrencilerimizi geleceğin liderleri olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin Samsun’da elde ettikleri bu başarılar hepimizi gururlandırdı. Her geçen gün okul ve kurumlarımızdan, öğretmen ve öğrencilerimizden artan bir ilgi ile bilimsel projelerde daha fazla yer alma çabasında olacağız. Bu doğrultuda projeler üreten, emek ve gayretlerini ortaya koyan danışman öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen yöneticilerimizi tebrik ediyor, ilimize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum” dedi.