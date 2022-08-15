Eskişehir SIMURG Ekibi bir kez daha TEKNOFEST’e damgasını vurdu

Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi’ne bağlı olan Eskişehir SIMURG Takımı, TEKNOFEST Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması Sabit Kanat kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

TEKNOFEST Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması Sabit Kanat kategorisinde, Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi; SIMURG Takımı ile Türkiye birincisi oldu. Çok fazla sayıda katılım gösteren takımın olduğu yarışmada, kavramsal tasarım raporu aşaması ve detaylı video aşamasını geçerek finalde yarışan SIMURG Eskişehir Ekibi, 64 takımın arasından birinciliğe adını yazdırdı.

SIMURG Ekibi, 30 Ağustos tarihlerde Samsun’da düzenlenecek olan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan elinden ödül alacaklar.