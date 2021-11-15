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ESET, 2022 için dijital güvenlik yazılımlarını piyasaya sundu: Evdeki siber güvenlik artık parmaklarınızın ucunda 

Araştırmalar dijitalleşmenin altın çağını yaşadığımız bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Her evin okul ve işyeri olabildiği, kesintisiz iletişimin önem kazandığı bir dönemi yaşıyoruz. Uzaktan çalışanları hedef alan tehditler ve siber saldırılar göz korkutucu ölçüde arttı. Siber güvenlikte dünya lideri olan ESET yeni gereksimleri dikkate alarak 2022 sürüm yeni bireysel antivirüs ve internet güvenliği yazılımlarını piyasaya sundu.

Bilim ve Teknoloji 15.11.2021, 11:05
ESET, 2022 için dijital güvenlik yazılımlarını piyasaya sundu: Evdeki siber güvenlik artık parmaklarınızın ucunda 

Türkiye siber güvenlik pazarının lideri ESET, büyüyen dijital saldırılarla mücadele eden ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium bireysel güvenlik yazılımlarının 2022 versiyonlarını tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye pazarına sundu. Bu ürünlerin kullanıcıları artık Windows ve Android ev cihazlarının güvenliğini ESET HOME’dan yönetebilecek. Kullanışlı ve sorunsuz çalışan bir arayüz olan ESET HOME’a  mobil uygulama ya da web portalı üzerinden erişilebiliyor. Böylece kullanıcılar ne zaman ihtiyaç duyarlarsas ve nerede olurlarsa olsunlar evlerinin siber güvenliğini kolayca yönetebilecekler. 

Evlerde güvenlikten sorumlu bir kişi var 

Uzaktan çalışanları hedef alan tehditlerin artmasıyla birlikte, 2021 yılında siber saldırılar göz korkutucu olmayı sürdürdü. ESET’in yaptığı müşteri araştırmasına göre, evdeki bireylerin BT güvenliği ile ilgilenen bir kişi var. Bu nedenle, ev yöneticisinin parmaklarının ucunda bütünsel bir güvenlik yönetimi sağlayan, kolay yönetilebilen bir çözümün bulunması çok önemli. Ev kullanıcılarının gereksinimlerini etkili bir şekilde karşılayarak üst düzeyde koruma sağlamak için ESET, ESET Smart SecurityPremium’a entegre edilen LiveGuard’ı sunuyor. LiveGuard daha önce hiç görülmemiş tehdit türlerine karşı ek bir proaktif koruma katmanı sağlıyor.

İstediğiniz yerden evinizin güvenliğini yönetin 

Yeni ve iyileştirilmiş yönetim platformu ESET HOME, ne zaman ve nereden ihtiyaç duyarsanız, evde güvenliği yönetmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılara Windows ve Android cihazları için tüm ESET çözümlerini tek bir yerden kapsamlı bir şekilde görme imkanı veriyor. Hesaplara bağlı çeşitli cihazların mevcut korunma durumuna dair tüm bilgileri sunuyor. Web portalı ve mobil uygulama aracılığıyla erişilebilen ESET HOME platformu mobil kullanıcılar düşünülerek tasarlandı ve hareket halinde güvenlik yönetimi için hazırlandı. Uygulama kullanıcıların lisansları eklemelerini, bunları yönetmelerini ve aile üyeleri ve arkadaşlarıyla paylaşmalarını; web portalı aracılığıyla Hırsızlığa Karşı KorumaEbeveyn Kontrolü ve Parola Yöneticisi uygulamalarını yönetmelerini sağlıyor. 

 

Bankacılık ve Ödeme Koruması geliştirildi 

Müşterilerinin gereksinimlerini yakından takip eden ESET, sayıları her geçen gün artan bilgisayar korsanı kaynaklı tehditlerle karşı karşıya kalan web tabanlı kripto para birimi cüzdanlarına ve varlıklarını daha güvenli bir şekilde yönetmek için bankacılık web sitelerine erişen müşteriler için ekstra güvenlikle donatılmış Bankacılık ve Ödeme Korumasında yeni iyileştirmeler sunuyor. Bunlara ek olarak, ESET NOD32 Antivirus ARM64’e uyarlandı ve  beta kanalında ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Diğer önemli güncellemeler arasında şunlar yer alıyor:
 

  • ESET HOME — ESET HOME’u kullanarak aile bireyleri ya da arkadaşlarınız ile  kolayca lisans-koruma paylaşılabilir, lisanslarınızı yönetebilirsiniz. Ebeveynler çocuklarının çevrimiçi etkinliklerini Ebeveyn Kontrolü uygulamasında izlemek ve ekran sürelerini kontrol etmek için ESET HOME’u  (web portalı aracılığıyla) kullanabilir. Gerektiğinde konumlarını bulabilir, görebilecekleri içeriği tanımlayabilir veya internette gezinme ve oyun için bir süre sınırı ayarlayabilirler.
  • LiveGuard — ESET Smart Security Premium ile entegre olarak sunulan LiveGuard, daha önce hiç görülmemiş tehdit türlerine karşı ek bir proaktif koruma katmanı sunuyor ve kodunu yürütmeden önce kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyor. Her bir kullanıcı için kişiselleştirilen bu hizmet belgeler, komut dizileri, yükleyiciler ve yürütülebilir dosyalar da dahil olmak üzere, şüpheli dosyaları ESET’in güvenli sandbox ortamında çalıştırarak analiz ediyor. 
  • Koruma İyileştirmeleri — ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium ile birlikte kullanılabilen Bankacılık ve Ödeme Koruması artık varsayılan olarak çalışma seçeneğine sahip ve güçlendirilmiş bir mod sayesinde, desteklenen tüm tarayıcılarda koruma sağlıyor. Fidye Yazılımı Kalkanı gelişmiş davranış tabanlı algılama teknikleriyle güçlendirildi. Exploit Blocker (Suiistimal Engelleyici) ek kötü amaçlı teknikleri de kapsayacak şekilde iyileştirildi. 
  • Bankacılık & Ödeme Koruması – Çevrimiçi bankacılık işlemleri ve çevrimiçi ödemeler esnasında, kullanıcıların finansal verilerini tuş kaydetme yazılımlarına ve diğer tehditlere karşı koruyacak şekilde tasarlanan bu özellik, kullanıcılara desteklenen tarayıcılarda her zaman varsayılan olarak güçlendirilmiş modda çalıştırma seçeneği sunuyor. Bankacılık koruması artık popüler web tabanlı kripto para birimi cüzdanlarını da kapsıyor.
  • Parola Yöneticisi — ESET Smart Security Premium ile birlikte kullanıma sunulan Parola Yöneticisi, iyileştirilmiş güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tamamen yeniden tasarlandı. Parola Yöneticisi tüm büyük tarayıcılarda tarayıcı uzantısı olarak ve Android ve iOS cihazlarda yerel bir uygulama olarak mevcut. Yeni özellikler arasında KeePass ve Microsoft Authenticator desteği de yer alıyor.       

ESET Türkiye CEO’su Alain Soria

ESET Türkiye CEO’su Alain Soria yeni ürünler ve uygulamalar ile ilgili şu yorumu yaptı: “Müşterilerimize siber güvenlik korumasında en son yenilikleri sunmak bizi heyecanlandırıyor. Teknolojiye bağımlı ve tehdit ortamının sürekli değiştiği bir yılı geride bıraktık. ESET olarak bu dönemde müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler geliştirdik. Kolayca erişilebilir ve kullanıcı deneyimi anlamında sınıfının en iyisi olan gelişmiş çözümlerle yine hep müşterilerimizin yanında olacağız.”

ESET ürünlerinin  yeni özellikleri ile ilgili  daha fazla bilgi edinmek için https://www.eset.com/tr/ 

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