“Esenler’de Yaşam” reels yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçenin günlük yaşamını konu alan ‘Esenler’de Yaşam’ adlı reels yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Dünya Sosyal Medya Günü’ne özel olarak düzenlenen programa Dijital İletişim Uzmanı ve Yazar Said Ercan da katıldı.

Esenler Belediyesi tarafından dijital medya kullanıcılarının zengin ve kaliteli üretmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “Esenler’de Yaşam” konulu reels yarışmasında ödüller, sahiplerini dün akşam düzenlenen programda buldu. Yarışma kapsamında birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve iki yarışmacıya da mansiyon ödülü olarak bin 500’er TL para ödülü verildi. Dereceye giren reels videoları Esenler Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınlandı. 30 Haziran Dünya Sosyal Medya Günü’nde gerçekleşen programa Dijital İletişim Uzmanı ve Yazar Said Ercan da katılarak Esenlerlilere sosyal medyaya ilişkin önemli bilgiler aktardı. “Dijital Çağda Sosyal Medya” etkinliğinde ödüllü bilgi yarışması da düzenlendi. Katılımcıların kıyasıya rekabet ettiği yarışmada dereceye girenlere tablet bilgisayar, bluetooth kulaklık ve powerbank hediye edildi.

Dijital İletişim Uzmanı Said Ercan, “Bugün sosyal medyayı konuşacağız. Bugün çok güzel bir program var çok şanslısınız ben de çok şanslıyım sizlerle olduğum için. Hem bilgi yarışması yapacağız hem de reels yarışmasının sonuçlarını açıklayacağız. Ben de jüriydim elinize sağlık hakikaten reelsler o kadar güzel ki Esenleri bambaşka bir yere taşımışsınız. Bugün sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız onu konuşacağız. Başta şunu söyleyeyim bunu söyleyince çok şaşırıyorlar. 41 yaşındayım sosyal medya sayesinde bütün hayallerimi gerçekleştirdim” dedi.