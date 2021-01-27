Erkekler yüzde 84, kadınlar yüzde 73 oranında “online”

Salgın döneminde iş yerlerinin kapanması, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması gibi sosyal hareketliliği kısıtlayan önlemler, online alışverişlerin önemli oranda artmasını sağladı. TÜİK tarafından gerçekleştirilen “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” verilerine göre, 2020 yılında ülkemizdeki 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 79’a ulaştı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 75,3 olduğu belirtilen araştırmada internet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkeklerde yüzde 84,7 kadınlarda yüzde 73,3 olduğu görüldü.

En çok giyime harcadık

Araştırma verilerine göre, internet üzerinden ürün siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 60,9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Sıralamayı yüzde 26,1 ile basılı kitap, dergi ve gazeteler takip eti. Online alışverişte en çok sipariş edilen diğer kategoriler ise yüzde 22,5 ile gıda, yüzde 21,1 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüzde 17 ile mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri oldu

İnternete erişim yüzde 90’ı aştı, şirketler “dijital” dedi

2020 yılının şirketlerin dijital ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamaları için yeni yollar bulmaları bağlamında bir dönüm noktası olduğunu ifade eden EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Türkiye genelinde hanelerin internet erişimine sahip olma oranı yüzde 90,7’yi bulurken, internet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 36,5’e ulaştı. Online alışveriş artışının hızlanarak sürmesi, tüketici davranışında kalıcı bir değişime işaret ediyor. Pandemi tedbirlerinin getirdiği fiziki kısıtlamaları aşıp pazarlama stratejilerini dijitale taşıyan işletmeler, daha fazla müşteriye ulaşarak yüksek oranda karlılık elde etti. EG Bilişim Teknolojileri olarak, şirketleri dijital pazarlama verilerinin ölçümlenebilir sonuçlarıyla hedeflerinin ötesine taşıyoruz.” dedi.