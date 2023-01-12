Erkek giyimi Metaverse taşındı

Erkek giyim moda perakendesinin öncülerinden Kiğılı, teknoloji alanındaki yatırımlarını ileri taşıyarak, Metaverse dünyasındaki ilk mağazasını açtı. Hayata geçirilen mağazada alışveriş tutkunları sanal dünyada avatarlarını oluşturarak alışveriş yapabilecek.

Giyilebilir NFT giyim ürünlerini mayıs ayında holografik defileyle tanıtan ve 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonu tanıtımını da ilk kez gerçek dünya ve meta evrenin birleştirildiği bir defileyle gerçekleştiren Kiğılı, Web3 teknolojilerine yönelik yatırımları kapsamında ilk Metaverse mağazasının açılışını yaptı. Metaverse dünyasında yer alan mağaza sayesinde erkek giyim markasının müşterileri, AR ile artırılmış alışveriş deneyimi yaşayarak, istedikleri ürünlere evlerinin konforunda ulaşabilecek. Müşteriler yakın zamanda fiziksel mağazadaymış gibi ürünleri üzerlerinde deneyebilecek ve Kiğılı Metaverse mağazası avatarların bir araya gelerek, etkileşimde bulunabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir ortam da sunacak.

“Web3 teknolojilerine yatırımlarımızı artırıyoruz”

Metaverse dünyasına sanal mağaza açtıklarını belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Çevrimiçi ve çevrimdışı yaşam arasındaki sınırlar hızla azalmaya devam ederken, müşterilerimizin bizimle başka kanallar üzerinden de etkileşime geçme arayışında olduklarını gözlemliyoruz. Marka olarak onların bu taleplerini karşılamak için Web3 teknolojilerine yatırımlarımızı artırıyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilklerden sonra, bu yıl da ilk Metaverse mağazamızı açarak, erkek giyim moda perakendesindeki öncü rolümüzü dijital moda dünyasına da taşıdık. Perakendenin geleceğini bugünden şekillendirmek üzere, bu teknolojilere yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Metaverse mağazası hakkında şu açıklama yapıldı:

Avatarını oluştur, evreni keşfet

3 aya yakın hazırlık süreci sonrasında açılan mağaza, tasarımından koleksiyonlarına kadar dijital kullanıcılara farklı bir ayrıcalık yaşatmayı amaçlıyor. Mağazayı ziyaret etmek isteyen kullanıcıların GoArt uygulamasını indirerek kendi avatarlarını oluşturmaları gerekiyor. Metaverse’de mağaza asistanı tarafından karşılanan müşterilere hem mağaza yapısı hem de koleksiyon ürünleri hakkında bilgi veriliyor. İki kattan oluşan mağazanın giriş katında, fiziksel mağazalarda satışta olan Sonbahar-Kış Koleksiyonu, markanın sahiplendiği bir küresel miras olan Edirne Kırmızısı ürünleri ve gerçek dünyanın en özel anlarına eşlik eden smokin koleksiyonları yer alıyor. Sürdürülebilirlik sembolü olarak tasarlanan hareketli bir merdivenle çıkılan üst katta ise ekolojik ve teknolojik ürünlerin yer aldığı Tomorrow koleksiyonu sergileniyor. Koleksiyon markanın doğaya ve insana saygısının en önemli göstergesi olan parçalardan oluşuyor. Koleksiyonda yer alan Ecoline ürün grubunda bitkilerin kök ve yapraklarından elde edilen yüzde 100 doğal boyalı rahat giyim ürünleri ile üretiminde 20 kat daha az su kullanılan kenevir esaslı pantolon ve gömlek yer alıyor. Tecnoline grubunda ise ter tutmayan, leke bırakmayan ve antibakteriyel gümüş iyon teknolojisi ile hayata geçirilen garnili gömlek bulunuyor.

Metaverse mağazasını ziyaret eden müşteriler, aynı zamanda birçok noktaya yerleştirilmiş token, marka NFT’leri ve indirim kuponları ile puanları toplama imkanı buluyor.

Metaverse mağazasıyla ilgili geliştirmeler devam ederken yakın zamanda kullanıcılara, mağazada toplanan Kiğılı puanlarla birbirinden özel etkinliklere giriş ve NFT serileri için alım hakkı gibi çeşitli haklar da sunulacak. Mağaza portallarından geçerek avatarlarına enerji veren ögeler toplayabilecek olan kullanıcılar, başka portallardan geçerken bunları kullanma imkanına da sahip olacak.