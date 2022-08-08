Erbaa Belediyesi GES ile 1.5 yılda 2,5 milyon liralık gelir sağladı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, güneş enerji santrali (GES) projesi ile 1,5 yılda yaklaşık olarak 2,5 milyon lira gelir elde edildiğini söyledi.

Tokat’ın Erbaa ilçe belediyesi tarafından 1 MW gücünde güneş enerji santrali (GES) projesi hayata geçirildi. Kelkit Mahallesinde 17 dönümlük alanda yerleştirilen 3 bin 68 güneş paneli belediyenin elektrik maliyetini hafifletti. Yaklaşık 1,5 yılda belediye kasasına 2,5 milyon lira kazandıran tesisin büyütülmesi hedefleniyor. Başkan Karagöl, güneş enerjisi santralinin aktif bir şekilde belediyeye katkı sağladığını belirterek, “Belediyemize 2,5 milyonluk getirisi var. İnşallah biz bu 1 megavat şuan ki kurulumumuzu yeni GES alanlarıyla birlikte 4 katına çıkartmak istiyoruz” dedi.

Başkan Karagöl, elektrik ihtiyacını GES’den karşılanması ile birlikte belediyenin kasasında kalacak olan paranın hizmete dönüşeceğini belirterek, “Elektrik faturasına ödediğimiz parayı kendi bünyemizde tutarak Erbaa’nın sokağına, insanına, canlısına bu parayı harcamak istiyoruz. Allah bize bahşetmiş çok güzel bir düzen kurmuş şükürler olsun. Her sabah güneş doğuyor. Her akşam batıyor. Doğan güneşi biz bir şekilde kullanalım. Onu elektrik enerjisine dönüştürelim diye kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanıyoruz. İnşallah bunun bize gerek dönüşleri de olacak” diye konuştu.