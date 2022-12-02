Epic Games Store, 2 ücretsiz oyun veriyor!

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları belli oldu.

81 TL’lik 2 oyun Epic Games Store’da ücretsiz oldu!

Epic Games bu hafta 2 ücretsiz oyun veriyor. Bunlardan ilki 32 TL değerindeki Fort Triumph oldu. İkincisi ise 49 TL değerindeki RPG in a Box. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bugün, yani 1 Aralık’ta başlayan bu kampanya 8 Aralık akşamı saat 18.00’a kadar devam edecek. Bu süreçte kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Fort Triumph sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 4160

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 630

Depolama: 3 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i7 4770

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7850

Depolama: 3 GB

RPG in a Box sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Çift çekirdekli işlemci

Bellek: 4 GB

Depolama: 600 MB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Dört çekirdekli işlemci

Bellek: 8 GB

Depolama: 600 MB