Enes Batur'un yeni şarkısı 'Ayaz' bir saat içinde izlenme rekoru kırdı

Ünlü YouTuber Enes Batur şarkısı Ayaz’ın resmi klibini YouTube kanalından yayınladı ve ilk 1 saatte 458 bin izlenme sayısı ile rekor kırdı. Kendi YouTube kanalından yayınladığı klibin sonunda Batur, Şehit Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke ve Necmettin öğretmenlere yer verdi.

Enes Batur Medya ve WeLog'un yapımcılığını üstlendiği şarkı, yayınlandıktan saat sonra rekor izlenmeye ulaştı. 2,5 milyondan fazla izlenen, ünlü YouTuber'ın daha önce çıkardığı şarkısı Dolunay'ın istatistiklerini de geçecek gibi görünüyor.

AYAZ ŞARKISININ SÖZLERİ

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Kalk

Gülüm Koşup (Gülüm Koşup)

Yaptığım Hata

Yıllarım Yalan

Sensiz Bir Hayat

Dengemi Bozar Özlemin Canım Yakar

Ahhh

Hikayeler Var (Hikayeler Var)

Yalan Onlar Bak

Gönlüm Yanacak

Uzak Durma

Cananım Hasretim Zarar Ömrüme Kalan

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Ne zor

Yokluğun Acısı

Hep Meyhane Köşelerinde Kalan

Gençliğimin Yarısı

İçinde Kanasın

Sevginin Yarası

Umuda Ayaz Vuracak

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın