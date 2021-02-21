Enes Batur'un yeni şarkısı 'Ayaz' bir saat içinde izlenme rekoru kırdı
Yeni şarkısı Ayaz'ın video klibini YouTube kanalından yayınlayan ünlü YouTuber Enes Batur kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Klibin şehitlerimizi anması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.
Ünlü YouTuber Enes Batur şarkısı Ayaz’ın resmi klibini YouTube kanalından yayınladı ve ilk 1 saatte 458 bin izlenme sayısı ile rekor kırdı. Kendi YouTube kanalından yayınladığı klibin sonunda Batur, Şehit Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke ve Necmettin öğretmenlere yer verdi.
Enes Batur Medya ve WeLog'un yapımcılığını üstlendiği şarkı, yayınlandıktan saat sonra rekor izlenmeye ulaştı. 2,5 milyondan fazla izlenen, ünlü YouTuber'ın daha önce çıkardığı şarkısı Dolunay'ın istatistiklerini de geçecek gibi görünüyor.
AYAZ ŞARKISININ SÖZLERİ
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın
Kalk
Gülüm Koşup (Gülüm Koşup)
Yaptığım Hata
Yıllarım Yalan
Sensiz Bir Hayat
Dengemi Bozar Özlemin Canım Yakar
Ahhh
Hikayeler Var (Hikayeler Var)
Yalan Onlar Bak
Gönlüm Yanacak
Uzak Durma
Cananım Hasretim Zarar Ömrüme Kalan
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın
Ne zor
Yokluğun Acısı
Hep Meyhane Köşelerinde Kalan
Gençliğimin Yarısı
İçinde Kanasın
Sevginin Yarası
Umuda Ayaz Vuracak
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın
Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın