Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz."
Bilim ve Teknoloji 08.04.2022, 17:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz."