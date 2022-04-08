Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz."